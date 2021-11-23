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«Осінь така скромна»: онука Софії Ротару зачарувала нареченого, рідних та шанувальників новим образом

21:28 23 листопада 2021
Соня

Внучка легендарної артистки Софії Ротару Соня Євдокименко продовжує навчання у Нью-Йорку, де окрім навчального закладу активно тренується у спортзалі, а також знаходить час для прогулянок у парку.

Кілька годин тому дівчина опублікувала в Instagram чарівний знімок, на якому вона разом з улюбленим песиком на лавочці у парку.

На відміну від Києва, погода в Нью-Йорку, як можна зрозуміти, набагато лагідніша, тому дівчина одягнена порівняно легко — у светр та джинси класичного стилю.

Свій пост Сонечка не підписала, показавши за допомогою емодзі, що відбувається у неї на душі.

На фото дівчини одразу ж відгукнулися її рідні та близькі. Найбільш експресивною була мама Світлана, яка опублікувала чотири рядки з вірша Анни Ахматової «У саду»:

«…Но осень так скромна,
И от избытка силы
под холодом она
огонь свой затаила».

Брат Соні Анатолій та наречений Денис Жаданов обмежилися лише сердечками, але інші користувачі були багатослівнішими.

«Красуня», «Красива», «Нереальна», «Краща», «Вогонь і Love», «Шикарна», «Very pleasant. Your face and style are wonderful», — пишуть фоловери дівчини.

Нагадаємо, у мережі продовжують захоплюватися дуетом Алли Пугачової та Софії Ротару, які виконали хіт гурту «Тату» «Нас не наздоженуть».

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