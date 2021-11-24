«Окислилася»: дружина продюсера «Кварталу 95» повернулася у ситком «під Полтавою» й насмішила одкровеннями про те, що вона — «батарейка»

Популярна українська актриса та дружина продюсера «Квартал 95» Анна Саліванчук, яка нещодавно опублікувала свої фото у купальнику, продовжує «поліпшувати» свій імідж у шанувальників, використовуючи для цього соціальні мережі.

Так, в Instagram Анна розмістила ролик, яким натякає на те, що повертається у ситком «Одного разу під Полтавою». Ролик — епізод з серіалу, в якому актриса з'являється у кафе Юрчика та Яринки та з порога зустрічається поглядом зі своїм колишнім «нареченим» поліціянтом Олександром.

Відео захопило фоловерів Анни, які пишуть про те, що без неї серіал став «прісним», нецікавим та нудним, й радіють поверненню улюбленої героїні.

Крім того, у сторіс свого акаунту Анна розмістила ще одне невелике відео, в якому пояснила, чому в неї іноді трапляються різкі зміни настрою.

Виявляється, вона — як «батарейка» — з одного боку, «позитивна», з іншого — негативна. І якщо іноді красуня стає нестерпною, то річ у тому, що вона — «окислилася».

Відео, ймовірно, розсмішило шанувальників та зібрало б масу лайків, якби у сторис була така функція.

Нагадаємо, нещодавно Саліванчук поскандалила у літаку з бортпровідником, який викликав поліцію. Акторка була готова заплатити адміністративний штраф за те, що обізвала співробітника авіакомпанії, але все обійшлося.

183

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter