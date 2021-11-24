«Через труднощі, падіння та Меладзе»: Ані Лорак захопила Філіпа Кіркорова та Романа Скорпіона розповіддю про свій шлях до успіху

Українська співачка Ані Лорак (справжнє ім'я Кароліна Куєк), яка вже давно й успішно працює в Росії, розповіла про те, який важкий та довгий шлях їй довелося пройти, щоб досягти успіху.

Лорак народилася у невеликому містечку на Буковині. Почала співати, коли їй виповнилося чотири роки. Мама, яка працювала на радіо, відвела доньку до місцевої музичної студії для обдарованих дітей. Потім був виступ у популярній програмі «Ранкова зірка». Молода співачка гастролювала країнами Європи та США, брала участь у «Євробаченні», записала безліч «золотих» дисків.



За словами зірки, були часи, коли в неї ніхто не вірив, але вона звикла розраховувати тільки на себе і в результаті досягла того, про що мріяла.

«У своєму житті я чимало разів натрапляла на труднощи. Були моменти, коли били по ногах, і здавалося, що ніхто в тебе не вірить і не підтримує, що весь світ проти тебе. Але саме в такі моменти я розуміла: ніхто не може вплинути на мій успіх, тільки я можу змінити свою долю», — розповіла артистка в Instagram та опублікувала відео з нарізів у різні періоди її життя.

Лорак попри на труднощі, втому, долаючи емоційний тиск, йшла до своєї мети. Це все загартувало її й вона стала сильнішою, зізналася співачка.

Фанати та колеги по сцені підтримують співачку у її наполегливості. Одним з перших відзначився Філіп Кіркоров. Він пише, що пишається Ані.

Під постом з'явилася маса захоплених коментарів не лише з приводу таланту Кароліни, а й щодо її яскравої зовнішності. Передплатники Кароліни згадують, що їй довелося пережити харрасмент, тиск, але співачка не здалася.

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак записала пісню українською мовою та пообіцяла український альбом.

Співачка зібралася найближчим часом повернутися на українську сцену.

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