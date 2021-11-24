«Перед очима Бога»: Кіану Рівз підтвердив, що одружений з актрисою Вайноною Райдер

57-річний американський актор Кіану Рівз, від імені якого шахраї виманюють гроші у довірливих жінок, підтвердив, що він ось уже майже 30 років одружений з актрисою Вайноною Райдер.

У 2018 році подібне зізнання зробила сама Вайнона. За її словами, вони з Рівзом технічно одружилися 1992 року — під час знімань фільму «Дракула Брема Стокера». Режисер Френсіс Форд Коппола запросив для сцени весілля їхніх персонажів справжнього румунського священника, який повністю провів необхідну церемонію та повінчав акторів. Причому це сталося в день Святого Валентина.

«Ми, власне, одружилися у „Дракулі“. Ні, присягаюсь Богом, я думаю, що ми по-справжньому одружилися», — сказала вона в одному з інтерв'ю.

Тепер Кіану, відповідаючи на запитання журналіста журналу Esquire на цю тему, сказав: «Ми провели церемонію одруження зі справжніми священниками. Вайнона каже, що ми одружені. Коппола каже, що ми одружені. Отже, я думаю, ми одружилися перед очима Бога».

Кадр из "Дракулы"

Раніше Рівз говорив, що Райдер іноді грайливо називає його своїм «чоловіком». «Я одного разу отримав від неї повідомлення: „Привіт, чоловік“. Я спочатку не вірив їй по-справжньому, але Френсіс Форд Коппола, режисер „Дракули“, зв'язався з Вайноною і публічно заявив, що так, це таки справді сталося. Священник провів повну церемонію, і ми з Вайноною одружилися», — говорив актор.

Вайнона і Кіану обидва офіційно жодного разу не були одружені. З 2019 року Рівз зустрічається з художницею Александрою Грант, яка молодша за нього на дев'ять років.

Раніше, як писали «ФАКТИ», визнаний «найсексуальнішим чоловіком у світі» актор Пол Радд заявив, що його дружина проголосувала б за Кіану Рівза.

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