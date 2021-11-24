«Розвели на гроші»: Ірина Федишин поскаржилася на шахраїв

Популярна співачка Ірина Федишин, яка нещодавно потрапила в ДТП, стала жертвою шахраїв. Про неприємний інцидент зірка розповіла в Інстаграм.

За словами співачки, їх із чоловіком «розвели» на гроші. Ірина з Віталієм хотіли передати посилку з Києва до Тернополя за допомогою сервісу BlaBlaCar.

«Водій нам підтвердився і сказав, що посилка тільки з вокзалу чи автовокзалу. Віталік поїхав на автовокзал, чекає, чекає. Йому кажуть: «Водій трохи спізнюється. Але за новими правилами, ви маєте сплатити через касу поїздку на BlaBlaCar», — розповіла Ірина.

Як діяти, Віталію розповідали телефоном. Спочатку рекомендували сплатити через термінал відправку посилки, як поїздку. Але в терміналі не було такої функції. Тоді йому запропонували скористатися функцією «поповнення мобільного рахунку» за номером нібито водія. Щойно чоловік співачки провів оплату, номер заблокували.

Зіркова пара втратила невелику суму — перевели 200 гривень. Але Ірина вирішила оприлюднити ситуацію, щоб убезпечити інших. Вона закликала всіх бути пильними та не піддаватися на подібні махінації.

Раніше Ірина Федишин розповіла про перше знайомство з чоловіком та про те, чому погодилася вийти за нього заміж.

Фото Instagram.com/irynafedyshyn

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