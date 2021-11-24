26.79 / 27.03 30.04 / 30.41
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Розвели на гроші»: Ірина Федишин поскаржилася на шахраїв

11:34 24 листопада 2021
Ірина Федишин

Популярна співачка Ірина Федишин, яка нещодавно потрапила в ДТП, стала жертвою шахраїв. Про неприємний інцидент зірка розповіла в Інстаграм.

За словами співачки, їх із чоловіком «розвели» на гроші. Ірина з Віталієм хотіли передати посилку з Києва до Тернополя за допомогою сервісу BlaBlaCar.

«Водій нам підтвердився і сказав, що посилка тільки з вокзалу чи автовокзалу. Віталік поїхав на автовокзал, чекає, чекає. Йому кажуть: «Водій трохи спізнюється. Але за новими правилами, ви маєте сплатити через касу поїздку на BlaBlaCar», — розповіла Ірина.

Як діяти, Віталію розповідали телефоном. Спочатку рекомендували сплатити через термінал відправку посилки, як поїздку. Але в терміналі не було такої функції. Тоді йому запропонували скористатися функцією «поповнення мобільного рахунку» за номером нібито водія. Щойно чоловік співачки провів оплату, номер заблокували.

Зіркова пара втратила невелику суму — перевели 200 гривень. Але Ірина вирішила оприлюднити ситуацію, щоб убезпечити інших. Вона закликала всіх бути пильними та не піддаватися на подібні махінації.

Раніше Ірина Федишин розповіла про перше знайомство з чоловіком та про те, чому погодилася вийти за нього заміж.

Фото Instagram.com/irynafedyshyn

113

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Оля Цибульська

Нехай побачить коханий кум? Оля Цибульська опублікувала гарячі «оголені» кадри після концерту (відео)

Винник

Потекла чоловіча сльоза: Олег Вінник розповів, хто з жінок вразив його в серце. І це не Таюне

Саліванчук

«Окислилася»: дружина продюсера «Кварталу 95» повернулася у ситком «під Полтавою» й насмішила одкровеннями про те, що вона — «батарейка»

Олег Винник

«До останнього робили все можливе»: Олег Винник переніс київські концерти через проблеми зі здоров'ям

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.