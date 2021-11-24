«Зачарував силою та енергетикою»: Іванна Онуфрійчук розповіла про те, як познайомилася з чоловіком Алмазом

Ведуча нового сезону «Танців з зірками» Іванна Онуфрійчук розповіла про історію знайомства з чоловіком та про свою головну мрію — стати мамою.

У шоу «Твій день» на «1+1» Іванна розповіла, що з майбутнім чоловіком казахським бізнесменом Алмазом познайомилася на курорті в Іспанії.

Він одразу ж зачарував дівчину своєю сильною енергетикою. За словами Іванни, життєві цінності Алмаза збігаються з її. Погляди чоловіка на сім'ю, турбота про рідних Іванни стали, мабуть, однією з головних причин того, що дівчина почала з ним спілкуватися. Цим він її підкорив.

Нагадаємо, Іванна Онуфійчук офіційно вийшла заміж за казахського бізнесмена на ім'я Алмаз 11 листопада. Пишне весілля закохані зіграли ще наприкінці лютого на Мальдівах. Пізніше яскраве весілля зіграли ще й у Києві.

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