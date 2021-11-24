500 тисяч гривень за рекламу: скільки зірки шоу-бізнесу заробляють в Інстаграм

Зірки шоу-бізнесу давно не приховують, що основною складовою їхнього заробітку є не концерти, а корпоративи та реклама. Артисти активно знімаються у роликах, і використовують для отримання прибутку соціальні мережі. Гонорари знаменитостей залежать від їхньої популярності та кількості передплатників.

«Телеграф» розкрив зірковий цінник та підрахував, скільки артисти заробляють у Мережі.

20-річна акторка, співачка та блогер Анна Трінчер, яка має 1,8 млн передплатників в Інстаграм, просить за огляд у сторіс 25 тисяч гривень. Пост коштує набагато дорожче — 1800 доларів (близько 48 тис. грн). Стрічка Анни рясніє рекламою косметики, медичних та косметологічних клінік, б'юті процедур і навіть корму для тварин. Інтеграції трапляються майже щодня.



*Фото Instagram.com/annatrincher_official

Якщо підрахувати, то за тиждень Трінчер може заробляти від 175 тисяч гривень.

Останнім часом більше рекламних публікацій з'явилося на сторінці співачки Злати Огнєвіч.



*Фото Instagram.com/zlata.ognevich

Участь у шоу «Холостячка» явно додала артистці популярності та вплинула на її рекламний гонорар. Зараз у Злати 394 тисячі передплатників. Один пост із фото на її сторінці в Інстаграм коштує 27 тисяч гривень. Публікація у сторіс обійдеться у 16 тисяч. А все у комплексі фото-пост+stories становитиме вже 32 тисячі гривень. Стільки ж коштуватиме відеопост.

Непогано зуміла монетизувати свою популярність завдяки танцям Ілона Гвоздьова. Після перемоги в шоу вона відкрила свою школу, активно веде Інстаграм, де має вже 318 тисяч передплатників, і заробляє завдяки рекламі.



*Фото Instagram.com/ilonagvozdeva

У стрічці Ілони можна зустріти рекламу продуктів, які смачно готує її чоловік, розваг, магазинів, брендів, косметологічні засоби та послуги, а також товари для дітей.

За один пост танцівниця просить 600 доларів (приблизно 16 тисяч гривень), відео-пост — 750 доларів (20 тисяч гривень), пакет сторіс — 1000 доларів (27 тисяч гривень). Якщо двічі на тиждень публікувати рекламні інтеграції, то можна спокійно заробити від 60 тисяч гривень.

Молода мама MamaRika, яка має 447 тисяч передплатників, у декреті максимально використовує соцмережі для отримання прибутку. Зараз співачка найчастіше рекламує товари для дітей, продукти, послуги доставки, клініки та магазини.



*Фото Instagram.com/mamarika_official

Пост із фото у неї коштує 26 тисяч гривень, з відео — 28 тисяч, а сторіс — 15. За тиждень MamaRika може заробити близько 100 тисяч гривень. Також не відстає її чоловік Сергій Середа.

У епатажного виконавця MELOVIN 235 тисяч передплатників, але артист не часто рекламує. Якщо трапляються інтеграції, то коштують дуже дорого.



*Фото Instagram.com/melovin_official

«Якщо ви бачите мій Інстаграм, там немає жодної реклами. Вона буває рідко, бо маю дуже велику ціну за рекламу. І вона велика, тому що я це я, і до того ж, я не люблю рекламу. Просто піднімаю цінник такий, щоб рекламодавці не погодилися», — сказав співак у коментарі програмі «Зірковий шлях». За його словами, рекламна кампанія на його сторінці коштує 20 000 доларів (приблизно 540 тисяч гривень).

Раніше Злата Огнєвіч розповіла, що не рекламуватиме ні за які гроші.

А акторка Наталка Денисенко зізналася, скільки заробляє в Інстаграмі.

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