«Лобанов уже не той»: зірка «Інтернів» Олександр Ільїн відростив бороду та очолив панк-групу

Через 10 років після виходу гучного серіалу «Інтерни» актори порадували шанувальників проєкту новою фотографією. Фото в Instagram опублікувала актриса Крістіна Асмус.

«Золотий склад … Шкода, неповний» , — підписала знімок Асмус.

Ймовірно, актори зібралися з приводу дня народження Олександра Ільїна, котрий у серіалі зіграв Лобанова.

«Сьогодні день народження у Сашка Ільїна! Улюбленця всіх фанатів „Інтернів“, одного з моїх улюблених акторів з божевільною „собачою“ органікою, фронтмена гурту „План Ломоносова“, прекрасного друга, чоловіка та двічі батька», — пише Асмус.

На знімку зняті Іван Охлобистін, затятий прихильник політики Путіна, Світлана Пермякова, Олександр Ільїн та сама Асмус.

Ільїн походить з акторської династії. Наразі він очолює панк-групу «План Ломоносова». Колеги характеризують його як дуже розумного та начитаного хлопця.

Передплатники Асмуса були шоковані зовнішнім виглядом Олександра. «А що з Лобановим?!», «Я Лобанова не впізнала», «Господи, це точно Лобанов?» — пишуть вони.

Охлобистін відомий українофоб. Після захоплення частини Донбасу проросійськими бойовиками він прибув до Донецька, де заявив про підтримку самопроголошеної «ДНР». Крім того, артист пропагував фашизм та неофашизм, закликав до війни проти України та повалення конституційного ладу, а також до знищення українців за національною ознакою.

В Україні запроваджено заборону на демонстрацію та розповсюдження 71 фільму та телесеріалу за участю Охлобистіна.

89

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter