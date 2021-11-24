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Шоу-бізнес

Єфросинину захейтіли шанувальники «Танців із зірками»: названо ім'я ведучої балкону на суперфіналі

17:05 24 листопада 2021
Маша Єфросиніна

Телеведуча Катя Осадча замінить свою колегу Машу Єфросинину та стане ведучою балкону на шоу «Танці з зірками».

«Ведучою зіркового балкону у грандіозному суперфіналі шоу „Танці з зірками“ стане Катерина Осадча» , — повідомили організатори в Instagram, викликавши цим масу коментарів на підтримку заміни ведучої.

Багато фанатів шоу раділи, що ведучою стане Осадча, заявляючи, що давно чекали на це.

А ось Маші серйозно «дісталося» від хейтерів.

Ексклюзивний матеріал «Ще одну таку історію, як з Мелом, не переживу»: партнерка MELOVIN Ліза Русіна про навантаження на «Танцях з зірками» та розрив з MARUV" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Маші Єфросініної із соціальних мереж.

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