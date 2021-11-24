Єфросинину захейтіли шанувальники «Танців із зірками»: названо ім'я ведучої балкону на суперфіналі

Телеведуча Катя Осадча замінить свою колегу Машу Єфросинину та стане ведучою балкону на шоу «Танці з зірками».

«Ведучою зіркового балкону у грандіозному суперфіналі шоу „Танці з зірками“ стане Катерина Осадча» , — повідомили організатори в Instagram, викликавши цим масу коментарів на підтримку заміни ведучої.

Багато фанатів шоу раділи, що ведучою стане Осадча, заявляючи, що давно чекали на це.

А ось Маші серйозно «дісталося» від хейтерів.

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Фото Маші Єфросініної із соціальних мереж.

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