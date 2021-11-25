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«З молодими не цікаво»: колишня Потапа розповіла про «мінуси» шлюбу

10:23 25 листопада 2021
Ірина Горова

Продюсерка Ірина Горова, колишня дружина Потапа (пара розлучилася в 2014 році), зізналася, що вона щаслива від того, що незаміжня, хоча і перебуває «у стосунках».

Про це продюсерка Mozgi Entertainment розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній, передає «24 канал».

«Я цілком щаслива, що незаміжня. Я була заміжня з 16 до 36 і так багато віддала себе, що ніби келих спорожнів… Зараз я самодостатня щаслива людина», — каже Ірина.

Вона не розсекретила ім'я коханого, лише наголосивши, що він «зрілий чоловік» і що їй «не цікаво з молодими».

«Я в ідеальних стосунках, про які можна тільки мріяти. Це коли за рік ти жодного разу не занервувала взагалі! Це зрілі стосунки, коли ти не нервуєш», — сказала вона і додала, що до такої гармонії можна прийти після 40-ка, а не у 20−30 років.

Раніше нинішня дружина Олексія Потапенка, співачка Настя Каменських, розповіла про «прекрасні стосунки», які у неї склалися із сином чоловіка Андрієм, який народився у Потапа та Ірини Горової. Вона сказала, що Андрій — творчий хлопець, який дуже схожий на батька.

Фото Ірини Горової із соціальних мереж.

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