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Шоу-бізнес

Надя Дорофєєва розкрила правду про пластичні операції

10:36 25 листопада 2021
Надя Дорофєєва

Співачка Надя Дорофєєва, яка закрила свій бізнес у Києві через карантин, розкрила правду про пластичні операції. Зірці, з ідеальною зовнішністю та фігурою, часто дістається від хейтерів. Вони дорікають Наді, що на сцені вона виглядає шикарно тільки завдяки макіяжу, а насправді страшненька без гриму. Також їй приписують пластику губ, нібито вона їх збільшила і зробила зуби.

«Я хочу офіційно сказати, що ніколи нічого не робила. І зуби у мене не вініри», — заявила Надя у програмі ЖВЛ.

Співачка каже, що втомилася спростовувати подібні чутки. Поза сценою вона віддає перевагу зручному одягу, майже не користується макіяжем.

«Якщо чесно, я собі у житті, коли не нафарбована, подобаюся більше. Навіть не знаю, як коментувати», — каже Дорофєєва.

Подібні звинувачення, як і критику її худорлявості, співачка називає булінгом. Надя зізнається, що не дотримується дієт, періодично займається спортом. Їй не доводиться докладати надзусиль для підтримки форми, яка її влаштовує.

«Я люблю картоплю, люблю котлетки. Я завжди була худенька. Це чистої води буллінг», — вважає Дорофєєва.

Раніше Надя розповіла, що їй видалили пухлину у грудях.

Під час нещодавньої поїздки до Єгипту співачка потрапила до лікарні з отруєнням.

Фото Instagram.com/nadyadorofeeva

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