Олександра Зарицька стала білявкою і жорстко розправилася з бойфрендом-зрадником

Гурт KAZKA, солістка якого Олександра Зарицька була учасницею «Танців із зірками», та співачка ROXOLANA випустили спільний кліп на пісню «Не своя» на слова поета-футуриста Михайла Семенка. Пісня є частиною проекту Ukraine Is, який артистка присвятила об'єднанню української поезії та сучасної музики.

За сюжетом кліпу, режисером якого став Мітті Місюра, головні героїні стикаються зі зрадою чоловіків та допомагають одна одній провчити своїх бойфрендів. Обидві співачки постають у відео в незвичайних для себе образах — ROXOLANA виконує «божевільний» танець, розправляючись із нареченим своєї подруги, а солістка KAZKA Саша Зарицька, яка у відео перетворилася на блондинку, безжально розпилює навпіл машину з чоловіком, який зраджує її подруг.

«Мені дуже сподобався мій образ — до цього я ніколи не перетворювалася на білявку! Але насправді це відео про взаємопідтримку, яка особливо потрібна тоді, коли хтось із нас переживає обман чи зраду. Ми з Роксоланою показуємо, що дружба та дівоча солідарність здатні перемогти будь-які негаразди», — прокоментувала Саша Зарицька.

Раніше співачка розповідала, що розлучилася з бойфрендом, який не витримав випробування танцями та ревнощами.

Також незабаром очікується вихід кліпу KAZKA «Автовідповідач», у якому знявся партнер Зарицької з танців Юрій Мєшков. На проекті парі приписували роман. Однак вони запевняють, що між ними склалися трепетні, але виключно дружні та професійні стосунки.

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