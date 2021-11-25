«Щоб зрозуміти, що я вродливий, мені достатньо подивитися в дзеркало»: сина Бориса Беккера названо одним із найбажаніших холостяків
Син знаменитого німецького тенісиста Бориса Беккера нещодавно потрапив до списку найзавидніших холостяків та незаміжніх дам, який традиційно складає британський журнал Tatler. Це видання часто називають Біблією світського суспільства.
22-річний Еліас Беккер, модель, актор та діджей, посів у рейтингу четверте місце — після тенісистки Емми Радукану, герцога Вестмінстерського та леді Лоли Б'ют — моделі та дочки покійного маркіза Б'ют. До першої десятки увійшли також зірка серіалу «Бріджертони» Реге-Жан-Пейдж, племінниця принцеси Діани леді Еліза Спенсер, син Девіда та Вікторії Бекхем Ромео, британська ікона вуличного стилю та редактор модного журналу iD Джулія Сарр-Жамуа, а також махараджа Джайпура.
Еліас Беккер, який живе у батька в Лондоні та навчається у місцевому університеті, вважає, що потрапив до цього списку завдяки особистій харизмі. Але при цьому наголосив, що для нього це велика честь.
В інтерв'ю виданню The Times хлопець без хибної скромності заявив, що його батькам у дитинстві не треба було говорити йому, що він вродливий — щоб переконатися в цьому, йому достатньо було просто подивитися на себе у дзеркало. І за останні п'ять років йому не потрібна була нічия допомога, щоб зрозуміти, що він гарний. При цьому Бекер-молодший вважає, що краса — не єдине, що має значення у житті.
Борис Беккер минулого року розповів в інтерв'ю, що троє його старших дітей (усі вони — змішаної раси) переживали расистські інциденти «не рідше одного разу на тиждень».
Говорячи про расизм, Еліас Беккер сказав: «Насправді я не звертаю на це уваги, тому що так люблю себе. Раніше я брав це близько до серця, але з віком стаєш самим собою і усвідомлюєш, хто ти є».
Еліас — син Бориса від першої дружини Барбари Фельтус. Він має 27-річного брата Ноя. Беккер і Фельтус одружилися 1993 року і зі скандалом розлучилися у 2001-му. Коли Барбара була вагітна Еліасом, чоловік зрадив її з офіціанткою та моделлю російсько-нігерійського походження Анжелою Єрмаковою. У них був випадковий сексуальний зв'язок, після якого Анжела завагітніла. Пізніше Беккер визнав свою доньку Анну Єрмакову, якій зараз 21 рік. Вона також стала моделлю.
У Бориса також є син Амадеус від другої дружини Ліллі Керссенберг. Хлопчику 11 років.
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