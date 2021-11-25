«Мене хочуть знищити»: дружина Віктора Павліка шокувала заявою

Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова, яка подарувала артистові сина, шокувала несподіваною заявою про те, що її хочуть знищити. Точніше, її блогерську діяльність в Інстаграмі.

«Мене, мою блогерську діяльність, мою працю, мою репутацію і всі мої вкладення в десятки тисяч доларів», — пише Репяхова в Інстаграм.

Вона запевняє, що ворогів та недоброзичливців у неї немає.

«Окрім однієї людини, яка не може пробачити мені мої успіхи і відкрито бажає моїй родині все життя жити на орендованих квартирах. Але не спійманий — не злодій!», — натякає Катерина на колишню дружину Павліка Ларису.

Репяхова каже, що кілька днів поспіль її рекламодавців атакують роботами. Партнери масово відмовляються від реклами та просять повернути гроші.

«Спочатку у меня була істерика, сльози, нерви, страх. Але я опанувала себе. Не Інстаграмом єдиним. Цей випадок є прекрасною нагодою створити свою справу за межами Інстаграму. У мене є багато ідей та можливостей (повірте, недоброзичливці)!»,— запевняє Катерина.

Нагадаємо, колишня дружина Віктора Павліка Лариса Созаєва повідомила, що її виселяють із квартири. Катерина звинуватила її у брехні та озвучила свою версію конфлікту.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, скільки зірки шоу-бізнесу та блогери заробляють в Інстаграм.

А Злата Огневич зізналася, що не рекламуватиме ні за які гроші.

270

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter