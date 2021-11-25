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Зірка «Танців з зірками» Логай відверто розповів про матір позашлюбного сина

15:10 25 листопада 2021
артур логай

Актор та учасник проекту «Танці зі зірками» Артур Логай зізнався, що має позашлюбного сина Германа. Хлопчик народився від стосунків Логая з Оксаною, керівницею одного з ТВ-проектів. Познайомилися Артур та Оксана, коли актор прийшов спробувати свої сили у шоу талантів. Про це Логай розповів в інтерв'ю ЖВЛ.

Оксана була старшою за Артура на вісім років. Керівниця творчої групи неухильно дотримувалась нею ж встановленої заборони на стосунки між організаторами ТВ-шоу та конкурсантами. Тому зустрічатися пара почала після того, як Артур не пройшов у наступний тур конкурсу.

«Все відчувалося. Але було одне „але“. Не можна працівникам проекту будь-якого рангу мати стосунки з учасниками. Вона чітко сказала: якщо у мене для моїх співробітників таке правило, то воно є і для мене», — згадував Артур.

Тому зустрічатися пара почала після того, як Артур покинув проект. «Я зі сцени прийшов до кабінету і сказав: „Все тепер можна, я вилетів. Я більше не учасник“. Вона посміялася. І ми почали зустрічатися», — розповів актор.

Роман тривав півтора роки, але через півроку після народження сина Германа пара розлучилася. «Були складні стосунки», — коротко згадав про це Логай.

Нагадаємо, Артур Логай у парі з Анною Кареліною дійшов до суперфіналу шоу «Танці зі зірками». Переможцем шоу стане одна із трьох пар.

Фото instagram.com/logai.arthur

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