«Ти нахабна, холоднокровна тварюка»: колишня дружина Віктора Павліка відповіла на звинувачення Репяхової

Колишня та нинішня дружини Віктора Павлика Лариса Созаєва та Катерина Репяхова знову скандалять. Молода дружина артиста заявила, що її та її бізнес хочуть знищити і натякнула, що це справа рук Лори. Нібито вона не може відпустити ситуацію та всіляко намагається насолити молодій родині.

Лариса відреагувала на звинувачення та заявила в Інстаграм, що це Репяхова її переслідує. Жінка звертається до суперниці та запевняє, що не має жодного відношення до атак ботів.

«Нешанована мною, Катя Репяхова. Ти дуже дивна жінка. Я розумію, якби мене переслідував чоловік, це якось зрозуміло. Але коли ти постійно стурбована мною, у мене виникає багато запитань. Ти шість років тому забрала мого чоловіка. Він не хотів іти, але ти наполягла. Але справа не в цьому… Я рада, що він знайшов людину гідну собі. Ти дуже багато кажеш неправди про мене, дуже ревнуєш досі. У тебе істерика щоразу, коли вимовляється моє ім'я. Ти нахабна холоднокровна тварюка. Ти готувалася до весілля спокійно, коли мій син помирав. Тебе це особливо не засмучувало. А зараз чомусь ти вирішила, що я найняла роботів, зламала твою сторінку. Я не маю до цього жодного відношення. Дай мені спокій», — каже Созаєва. Також вона додала, що її сторінку намагалися зламати.

Під постом у коментарях її передплатники поливають брудом Репяхову.

Віктор Павлік уперше не залишився осторонь і став на захист Катерини. Він звернувся до Лариси з проханням дати спокій його дружині і навіть готовий віддати все, але не дозволить ображати його родину.

«Я тобі, Лора, віддам усе, що ми нажили. Мені нічого не потрібно. Головне, будь щасливою. Дуже тебе прошу. Просто будь щасливою! І далі я тобі нічого не винен», — звернувся Віктор.

Раніше Репяхова та Созаєва публічно з'ясовували стосунки через квартиру. Лариса заявила, що її хочуть виселити, а Катерина звинуватила колишню Павліка у брехні.

Фото Instagram.com/repyahovakate

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