«Для маски Грифона ми вручну вирізали кожну пірʼїну»: автор унікальних костюмів розповіла про закулісся вражаючого детектив-шоу

Другий сезон популярного детектив-шоу «Маска» (канал «Україна») став не менш яскравим, ніж тогорічна прем’єра . Вся справа в незвичайних костюмах, які не мають аналогів у світі, для зіркових учасників. За створення цих справжніх витворів мистецтва відповідають два українських художники — Леся Патока та Іван Дідик. Обидва працюють з цілою командою помічників, бо на створення однієї маски потрібно більше місяця. Леся Патока, відома своєю співпрацею з багатьма українськими зірками і національними конкурсами краси, зізнається, що одразу погодилась на пропозицію увійти в команду другого сезону «Маски». А от свого улюбленого героя назвати так і не змогла.

«Для всіх учасників придбали спеціальну білизну»

— Схоже, що творчих ідей вам не бракує.

— Їх справді дуже багато. Далеко не всі наші ідеї були реалізовані у другому сезоні «Маски». Цього разу я готувала образи лише для десяти персонажів, а в першому сезоні їх було чотирнадцять.

— Зіркові детективи були у захваті від вашої Жирафи.

— Жирафа, дійсно, у нас вийшла така собі фіфа. У неї за проєкт буде найбільше костюмів. Знаєте, родзинка шоу в тому, що кожен може обрати собі улюбленця. Наприклад, мій тато був у захваті від Грифона і дуже шкодував, що він так швидко залишив проєкт. До речі, як футбольний фанат тато був вражений, що під маскою Грифона ховався відомий український футболіст Андрій Пятов! Мама ледь не плакала, що дуже швидко з проєкту вилетіла Фея. Нервувала, казала, що це несправедливо. А от моя донечка — абсолютний фанат Поросяти і Котика. Вона обожнює і чекає на них кожен ефір.

Жирафа дуже подобається і глядачам, і зірковим детективам

— А ваша маска-фаворит?

— Знаєте, коли три місяці живеш героями і реально до кожного прикладаєш свої руки, важко когось виділити. Це як діти — не можна сказати, кого любиш більше. Тож я обожнюю всіх.

— Здається, що найбільше зусиль вам довелося докласти, щоб втілити образ Робота.

— Це тільки здається. Найважчим для нас виявився Грифон, а Робот лише виглядає складним. Всі знають, що всередині маски Робота знаходиться дівчина, тому ми повинні були це враховувати. Зі створенням Робота пов`язана цікава історія. Після першого сезону я познайомилась в соцмережах з творчою сім’єю з Івано-Франківська, яка спеціалізується на виготовленні роботів. Коли було вирішене питання про другий сезон «Маски», я зрозуміла, що в проєкті неодмінно повинен бути Робот.

— Він справді вражає.

— Робот дуже класно зроблений. Переїжджає з місця на місце в двох гігантських коробках. Його найдовше всіх одягати — 20 хвилин. До того ж одночасно це повинні робити двоє помічників. Робот підключається, починаючи з ніг, і блимає в такт музики. Має дві змінні фази автоголосу. Технологічно це дуже круто! Від мене як художниці була лише кольорова гама, ескіз і примірки. Робота вже готовим привезли з Івано-Франківська на студію в Київ, де ми підігнали костюм під нашу зірку.

Робот підключається, починаючи з ніг, і блимає в такт музики

— Учасники шоу розповідали, що в костюмах достатньо спекотно.

— Ми зважали на це, враховуючи досвід першого сезону. Виготовили різноманітні портативні вентилятори. Але обдув ззовні поки що працює найкраще за все. Для всіх учасників довелось придбати спеціальну білизну. Для кожного — свій колір. Вона вбирає в себе піт. Після ефіру ми її перемо і повертаємо учасникам.

«Спочатку обиралася зірка, а потім під неї шили костюм»

— Створюючи маски, ви знали, хто буде всередині?

— Звичайно. Ми ж повинні розуміти, якими будуть розміри. Тому спочатку обиралася зірка, а потім під неї шили костюм. Робота стартувала з ескізу, підбору матеріалів, технологічно нових рішень…

— Наприклад?

— Вперше ми використали 3D-принтер. Для втілення образів Кралі і Феї попередньо сканували їх обличчя. Потім зробили малюнок, який хотіли бачити, і окремо на 3D-принтері сканували пухкенькі губи, кирпатий ніс, щоб збити з пантелику наших детективів. Здебільшого матеріали для масок виписували з-за кордону. Хотілося, щоб вони викликали вау-ефект!

— Маска якого героя робилася найдовше?

— Грифона. Ми вручну вирізали кожну пір’їну, а потім їх розмалювали. Грифон має триметрові крила в ширину і двометрові — в висоту. Власне, зі створення Грифона й починалися всі наші маски. Навіть, не знаючи, хто з зірок буде втілювати цей образ, почали вирізати пір’я. По суті, над Грифоном працювали упродовж всіх трьох місяців. До речі, була задіяна унікальна технологія у створенні маски Тигра. Ми хотіли промалювати йому прес і пошили спочатку з білої вовни його тулуб, потім за допомогою машинки для стрижки вибрили смуги, сформували прес, який художниці заповнили чорним матеріалом. Так і з’явилися кубики пресу. Так що наморочилися дай боже.

«Робота над крилами Грифона зайняла у нас багато часу», — говорить Леся Патока

— Своїми розмірами вражає і Котик!

— У нього найбільша голова з тих, що ми робили. Круто, що вона тримається. Там ціла система кріплень. Ширина голови становить півтора метри. А ще у Котика найбільші серед всіх героїв очі. Учасник, який знаходиться всередині цієї маски, полонив всіх дівчат на студії. Я переконана, що костюм мертвий, поки в ньому не починає працювати зірка. Ясно, що це важко, майже нема чим дихати, але, наприклад, Тигр так поводить себе на сцені, що здається, ніби його костюм нічого не важить. А його вага десять кілограмів.

«У масці видно тільки те, що знаходиться попереду»

— Наскільки добре бачать герої, що знаходяться в масках?

— У них зовсім невелике поле зору, бачать тільки те, що знаходиться попереду. У зіркових учасників є лише одна репетиція в костюмі, коли вони повинні запам’ятати всі точки, де стояти і куди йти. Для того щоб не було якихось несподіванок, всіх героїв виводять і допомагають їм залишити сцену помічники. Чесно, я кожен раз з жахом дивлюсь і думаю: зараз хтось як впаде! Але ніхто, на щастя, не падав.

— Для «Новорічної маски» — шоу, що вийде 31 грудня, ви працювали додатково.

— Так, це окрема історія. Ми були в шоці, дізнавшись про роботу для новорічного шоу, бо тоді тільки запустилися зйомки другого сезону «Маски». Треба було за місяць створити вісім нових героїв. Дуже сумнівалась, що нам це вдасться. Часу обмаль, а ми ж ще доробляли маски для проєкту. Але все вдалося. Дехто з моїх помічниць вважає, що новорічні маски у нас вийшли навіть крутіші, ніж для проєкту. До речі, ми зробили одного з героїв настільки фантастичним, що на каналі вирішили тримати його для третього сезону шоу.

— Відомо, що серед новорічних масок буде Бурий Ведмідь.

— У костюмі білого! Ми розуміли, що з допомогою самих сніжинок не зробимо новорічне свято. Тоді й придумали персонаж Бурого Ведмедя велетенських розмірів, який все життя мріяв бути білим. Все, що він може, — це зробити собі костюм і ходити з головою білого. Костюм Ведмедя вирізняє гігантська блискавка, яку замовили за кордоном, і смішний хвостик. Ми морочилися з головою Бурого — у нього такий сум в очах. Довго шукали, як зробити брови, виріз очей. До речі, в середині Ведмедя знаходиться учасник високого зросту, і ми шили костюм спеціально для нього. Здається, вийшло круто.

— Залишилася маска, яку вам так і не вдалося виготовити?

— Є три маски, які мені дуже хотілося зробити. Вони вже готові в ескізі: Мавка, Фенікс та Мотанка. Тому, якщо буде третій сезон, у нас вже є оригінальні ідеї.

Фото каналу «Україна»

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