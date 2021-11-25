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Шоу-бізнес

Учасниця скандального дуету ANNA MARIA знову стала мамою

19:49 25 листопада 2021
ANNA MARIA

Учасниця українського дуету ANNA MARIA Марія, який раніше оскандалився своїми висловлюваннями щодо окупації Криму, знову стала мамою. Про це йдеться в повідомленні на сторінці дуету в Instagram.

«НАС СТАЄ БІЛЬШЕ! (І це не тільки про те, що наші пісні стали більше звучати на радіо) днями у нас народилася донька! Ще раз переконуюсь, що народження дитини — це найбільше диво на Землі. Слава Богу за все! Нехай Любов у цьому світі примножується та перемагає!» — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», торік дует ANNA MARIA здивував шанувальників. Рудоволосі сестри Опанасюк вирішили стати білявками.

А у 2019 році мати співачок Анни та Марії Опанасюк отримала високу посаду в окупованому Криму. Ларису Опанасюк окупаційна адміністрація призначила кримським омбудсменом. До цього мати співачок співпрацювала із Сергієм Аксьоновим, поставленим окупантами на чолі Криму. З 28 лютого 2014 року Опанасюк посідала посаду заступника Аксьонова.

У тому ж році дует ANNA MARIA обурив користувачів мережі участю у конкурсі «Нова хвиля 2019».

Фото: Instagram дуету ANNA MARIA

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