Моргенштерн залишив Росію після заяви голови Слідкому: що відбувається

Після того, як російського репера Моргенштерна звинуватили у пропаганді наркотиків та заяви голови СК Олександра Бастрикіна про причетність музиканта до поширення наркотиків, він залишив країну. Хоча його директор говорив, що він повернеться, пише Стархит.

Так, за повідомленнями представників Моргенштерна, він поїхав до Білорусі, де мав закриту вечірку, але до останнього ніхто не казав, що він збирається виїхати з країни. На 26 листопада у 23-річного музиканта було заплановано концерт у московському клубі Gipsy — і сьогодні там призупинили продаж квитків. Сам захід скасовано.

Поки що незрозуміло, чи перенесуть виступ скандального репера, чи це повноцінне скасування. Сам артист не виходить на зв'язок, не з'являється у соціальних мережах та не коментує цю історію. Його представники теж відмальовуються.

Нагадаємо, Бастрикін під час бесіди зі студентами звернув увагу на кумира російської молоді.

«Блогер Моргенштерн сьогодні торгує наркотиками, по суті, у соціальних мережах. Залучаючи до своєї сфери спілкування величезну кількість нашої молоді. А ми всі сидимо і абстрактно міркуємо, що означає найвища цінність, що права людини порушувати не можна», — сказав він.

Наступного дня до ресторану репера прийшли з перевіркою, там виявили продаж алкоголю без ліцензії. Наразі місце не закрили, а просто виписали штраф.

За деякими даними, Моргенштерн із Мінська вирушив у Дубай. Скільки часу репер разом із дружиною та охороною проведе там, не повідомляється.

Як писали «ФАКТИ», кілька тижнів тому скандальний репер, якого повторно внесли до «чорного списку» Міністерства культури України, повідомив, що вирішив на тривалий час залишити сцену.

«Повернуся через 10 років», — написав Моргенштерн і опублікував серію фотографій зі зйомок фінального кліпу.

Фото: https://newsmuz.com/

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