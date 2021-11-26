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Відомий британський співак Ед Ширан зняв кліп у Києві

9:57 26 листопада 2021
Ед Ширан

Відомий британський виконавець Ед Ширан зняв новий кліп у Києві. Про це він повідомив на своїй сторінці в Інстаграмі. Співак розповів, що відео знімали три ночі та залишився у захваті від української столиці. Подробиці поки що тримають у секреті.

Ширан опублікував фото з командою на тлі нічного міста, наголосивши, що Київ — дуже гарне місто.

«Дякую, що прийняв нас, Київ. Три нічні зйомки у гарному місті. Україна чудова», — написав Ширан.

На початку вересня Ед дав перше за чотири роки велике інтерв'ю. Поговорити з музикантом вдалося журналісту британського журналу GQ Джонатану Хіфу. Приводом для бесіди стало вручення Ширану премії GQ «Людина року» у номінації «Сольний виконавець року».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що вперше в Україну приїхав голлівудський актор Шон Пенн. Він знімає документальний фільм про нашу країну.

Фото Instagram.com/teddysphotos

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