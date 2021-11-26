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Анатолій Анатоліч та Влад Яма стали кумами

11:54 26 листопада 2021
Влад Яма з похресником

Відомий телеведучий Анатолій Анатоліч та суддя «Танців з зірками» Влад Яма стали кумами. 25 листопада, в Свято-Іллінській церкві на Подолі Анатолій Анатоліч та Юла похрестили свою третю дитину, сина Ніла. Батьки обрали саме цей день, коли за православним календарем відзначають День янгола Ніла.

Хрещеними батьками стали відомий хореограф, суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма та співвласниця музичного фестивалю Atlas Weekend Ірина Федорцова.

Сину Анатоліча вже чотири місяці. Пара чекала весь цей час, щоб таїнство хрещення відбулося саме в День янгола Ніла. За словами Анатоліча, хрещених батьків вони з дружиною обрали давно, ще коли Юла була вагітна. Ірина та Влад — близькі друзі родини. З сім’єю Влада Ями подружжя дружить уже давно, вони неодноразово відпочивали разом, і вже не перший рік проводять зимові канікули у Маямі. Хрещеною мамою стала близька подруга сім’ї Ірина Федорцова. З Іриною Анатоліч навчався в одному класі в гімназії № 95 у Кривому Розі.

Нещодавно Анатолій Анатоліч розповів про свій жахливий досвід відпочинку у Єгипті. Дружина телеведучого розповіла, що спочатку вони мало не розбилися на літаку, а потім «пройшли кола пекла» в аеропорті.

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