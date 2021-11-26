Ода самотності та пристрасті: Макс Барських влаштував брудні танці в новому кліпі

Популярний співак Макс Барських випустив кліп на англомовну пісню Tequila Sunrise з майбутнього альбому.

«Ця пісня для мене особлива. Вона про магнетизм між людьми. Про біль і танці, які так чи інакше закінчаться. Але поки що звучить музика, двоє розчиняються одне в одному», — коментує нову роботу Макс Барських.

Режисером відео став відомий кліпмейкер Алан Бадоєв. За його словами, у кліпі вони поєднали кіно та театральну розповідь.

«Це дозволило максимально оголити почуття, якими Макс ділиться у пісні. У Tequila Sunrise, як ніколи раніше, на перший план виходить хореографія. І для кожної пари танцюристів вона унікальна за настроєм та відчуттям, для кожної характерний свій міні-сюжет», — розповів Бадоєв.

Хореографію у кліпі ставила Анастасія Харченко.

Tequila Sunrise вперше прозвучить зі сцени 26 листопада, під час концерту Макса Барських у Сіетлі, в рамках його американського туру.

Бюджет попереднього кліпу Макса Барських Just Fly становив приблизно 300 тисяч доларів. То була найдорожча робота артиста.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що британський співак Ед Ширан зняв кліп у Києві.

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