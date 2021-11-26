Емілі Ратаковскі показала голий живіт, вразивши фанатів своєю худорлявістю

Американська модель та дизайнер Емілі Ратаковскі опублікувала в Instagram-акаунті свої знімки з оголеним животом. Фото було зроблено перед церемонією вручення премій Американської ради дизайнерів моди (CFDA) у Нью-Йорку.

При цьому вона заявила, що вагалася, чи варто публікувати ці знімки, знаючи, що вони можуть спричинити суперечки.

І дискусія справді розгорілася. Одні захоплювалися фігурою 30-річної красуні, яка вперше стала мамою у березні цього року, народивши сина Сільвестра. Інші критикували її за надмірну худорлявість і за те, що вона подає поганий приклад дівчаткам-підліткам. У коментарях писали, що Емілі явно страждає на анорексію, і що у неї нездоровий вигляд.

Нещодавно Емілі випустила книгу «Моє тіло», де зізналася, що втомилася від своєї сексуальності.

Раніше «ФАКТИ» писали — Один невірний рух — і конфуз: Емілі Ратаковскі вийшла на люди в дуже ризикованому вбранні.

Фото Instagram

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