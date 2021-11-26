27.00 / 27.24 30.23 / 30.61
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Емілі Ратаковскі показала голий живіт, вразивши фанатів своєю худорлявістю

0:07 27 листопада 2021
Емілі Ратаковскі

Американська модель та дизайнер Емілі Ратаковскі опублікувала в Instagram-акаунті свої знімки з оголеним животом. Фото було зроблено перед церемонією вручення премій Американської ради дизайнерів моди (CFDA) у Нью-Йорку.

При цьому вона заявила, що вагалася, чи варто публікувати ці знімки, знаючи, що вони можуть спричинити суперечки.

І дискусія справді розгорілася. Одні захоплювалися фігурою 30-річної красуні, яка вперше стала мамою у березні цього року, народивши сина Сільвестра. Інші критикували її за надмірну худорлявість і за те, що вона подає поганий приклад дівчаткам-підліткам. У коментарях писали, що Емілі явно страждає на анорексію, і що у неї нездоровий вигляд.

Нещодавно Емілі випустила книгу «Моє тіло», де зізналася, що втомилася від своєї сексуальності.

Раніше «ФАКТИ» писали — Один невірний рух — і конфуз: Емілі Ратаковскі вийшла на люди в дуже ризикованому вбранні.

Фото Instagram

31

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Королева Єлизавета

Не принц Чарльз і не прем'єр: названі дві людини, яким дозволено будь-коли турбувати королеву Єлизавету

Пенсії в Україні

Кому та на скільки підвищать пенсії з 1 грудня: «розшифрування» за категоріями пенсіонерів

Ольга Харлан та Дмитро Дікусар

Суперфіналісти «Танців із зірками» Ольга Харлан та Дмитро Дікусар зізналися, через що сперечаються на проекті

машина

Власники євроблях розпочали «полювання» на учасників АТО: стала відома причина

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.