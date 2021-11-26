«Відбулася серйозна розмова»: Петросян, що розпався, влаштував «розбірки» з коміком Гальцевим прямо на сцені

Гуморист Євген Петросян, який нещодавно через суд поділив майно зі своєю колишньою дружиною, Оленою Степаненко, повідомив про «серйозну розмову», яка у нього відбулася з іншим гумористом — Юрієм Гальцевим.

«У мене відбулася дуже серйозна розмова, яку ми потім винесли на сцену. Ми так розпалилися, що навіть обмінялися головними уборами», — написав Петросян в Instagram, коментуючи фото з Гальцевим.

Обидва гумористи були у костюмах, один — у кепці, інший — у тюбетейці та з намальованими вусами. Петросян пообіцяв, що результати цієї «серйозної розмови» невдозві побачать глядачі.

Тим часом «ЕГ» пише, що свого часу Євген Петросян по-справжньому серйозно посварився з автором деяких своїх монологів Віктором Коклюшкіним, про смерть якого повідомлялося нещодавно .

Він навіть попросив свого адвоката підготувати позов до суду, оскільки Коклюшкін нібито погано відгукнувся про його нову дружину Тетяну Брухунову. Пізніше гуморист все ж таки вибачився перед Петросяном, але остаточного примирення так і не відбулося.

Фото зі сторінки Євгена Петросяна у соціальних мережах.

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