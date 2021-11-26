27.00 / 27.22 30.25 / 30.63
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Відбулася серйозна розмова»: Петросян, що розпався, влаштував «розбірки» з коміком Гальцевим прямо на сцені

16:52 26 листопада 2021
Гальцев та Петросян

Гуморист Євген Петросян, який нещодавно через суд поділив майно зі своєю колишньою дружиною, Оленою Степаненко, повідомив про «серйозну розмову», яка у нього відбулася з іншим гумористом — Юрієм Гальцевим.

«У мене відбулася дуже серйозна розмова, яку ми потім винесли на сцену. Ми так розпалилися, що навіть обмінялися головними уборами», — написав Петросян в Instagram, коментуючи фото з Гальцевим.

Обидва гумористи були у костюмах, один — у кепці, інший — у тюбетейці та з намальованими вусами. Петросян пообіцяв, що результати цієї «серйозної розмови» невдозві побачать глядачі.

Тим часом «ЕГ» пише, що свого часу Євген Петросян по-справжньому серйозно посварився з автором деяких своїх монологів Віктором Коклюшкіним, про смерть якого повідомлялося нещодавно .

Він навіть попросив свого адвоката підготувати позов до суду, оскільки Коклюшкін нібито погано відгукнувся про його нову дружину Тетяну Брухунову. Пізніше гуморист все ж таки вибачився перед Петросяном, але остаточного примирення так і не відбулося.

Фото зі сторінки Євгена Петросяна у соціальних мережах.

113

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Собака та щеня

Мама-собака змусила цуценя пристойно поводитися, щоб отримати ласощі — відео насмішило мережу

Шайло Джолі-Пітт

15-річна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло виявилася гарною танцівницею — до мережі потрапили відео

Винник

Потекла чоловіча сльоза: Олег Вінник розповів, хто з жінок вразив його в серце. І це не Таюне

Афганська дівчинка

Афганська дівчинка з культової обкладинки National Geographic отримала притулок в Італії — який вона має вигляд через 36 років

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.