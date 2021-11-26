Стало дуже погано вдома: Олександра Градського екстрено госпіталізували з підозрою на інсульт

У п'ятницю, 26 листопада, російського співака та композитора Олександра Градського ушпиталили до однієї з московських клінік, повідомляє Telegram-канал «112».

Музикантові стало погано вдома. Медики підозрюють у нього інсульт. Зараз артист непритомний.

Градський і раніше скаржився на самопочуття, але тоді він обійшовся без допомоги лікарів.

У росЗМІ писали, що на шоу талантів «Голос», де Градський був членом журі, перед ним був встановлений невеликий вентилятор.

Організатори пояснили це тим, що музикант почувається не дуже добре через наслідки коронавірусу, на який він перехворів не так давно.

Нагадаємо, у 72-річного Градського у 2018 році народився син. Це четверта дитина музиканта. Народила хлопчика громадянська дружина Марина Коташенко, яка на 32 роки молодша за Градського.

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