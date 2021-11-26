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Виконавець хіта 90-х «Мій номер 245» Гарік Кричевський видав доньку заміж: опубліковано відео красуні-нареченої та її нареченого

18:08 26 листопада 2021
Кричевський

Зірка 90-х український співак Гарік Кричевський офіційно став тестем. На своїй сторінці в Instagram музикант опублікував фото з донькою Вікторією у німецькому місті Гейдельберг після урочистої церемонії одруження.

24-річна дівчина вся у білому, на ній фата, а в руках букет нареченої.

«Поки що так… подробиці ближче до літа,» — заінтригував Кричевський.

Сама Вікторія також опублікувала в Instagram кадри з урочистої церемонії, яка відбулася 19 листопада.

Дівчина подякувала всім, хто був присутнім на реєстрації шлюбу та наголосила, що незабаром чекає святкування весілля.

Під фото з новоспеченим чоловіком Крістіна написала: «Пройшовши через усі труднощі, через дуже довгі відстані терміном у 3,5 роки, ми стоїмо щасливі. Кохання перемагає завжди!»

Нагадаємо, Гарік Кричевський — заслужений артист України. Він родом зі Львова. З початку 1990-х років співак постійно живе у Німеччині. З 1995 року Кричевський записав близько 7 альбомів («Вихідний», «Свобода», «Пальчики»). Музикант також став автором книги «Ангели у білому».

Кричевський також пробував себе як телеведучий. У телеетері шансоньє розповів, як простий лікар став музикантом.

Фото instagram.com/krichevskaya_v, Instagram/garikkrichevskyi

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