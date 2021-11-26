27.00 / 27.24 30.23 / 30.61
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Копія» Анастасії Заворотнюк: син «прекрасної няні» живе у цивільному шлюбі з дуже схожою на маму жінкою, — ЗМІ

20:32 26 листопада 2021
Завротнюк

Якщо донька тяжко хворої Анастасії Заворотнюк Анна активна у соцмережах, то син артистки Майкл Стрюков не дуже часто розповідає про те, що відбувається у його житті та житті його родини.

Відомо, що хлопець талановитий. Він займається музичною кар'єрою. Днями Майкл порушив мовчання та оголосив про важливу подію у житті.

син Заворотнюк

Син Анастасії Заворотнюк презентував свій перший сингл. Майкл Стрюков зізнався, що йому допомагало кілька людей, у тому числі його цивільна дружина.

«Особливу подяку хочу висловити всім тим, хто підтримали цю неабияку авантюру, а саме: моїй дружині, поки що тільки цивільній (але це поки що), і одночасно художниці даної обкладинки, Гошану — людині, яка не дала мені у процесі запису збожеволіти, і Алесі, яка зіграла всі барабанні партії, які вивели пісню на абсолютно новий рівень», — написав Майкл у блозі.


ЗМІ вже з'ясували, що невістку зірки серіалу «Моя прекрасна няня» звуть Софія. Вона — художниця. Дівчина дуже схожа на Заворотнюк.

Про 21-річного Майкла відомо, що він дає платні уроки гри на гітарі й одночасно навчається на юридичному факультеті МДІМВ.
Кілька років хлопець провів у США, здобуваючи освіту в американському коледжі. Дізнавшись про хворобу мами, повернувся до Росії.

Нагадаємо, влітку цього року режисер Анатолій Демидов, посилаючись на інформацію від спільних з актрисою знайомих, які вхожі до будинку Заворотнюк, стверджував, що медикам вдалося повернути актрису, яка третій рік бореться з раком, у стадію ремісії.

А чоловік зірки постійно перебуває у роз'їздах, щоб заробити на її дороге лікування.

Фото Instagram.com/mike_strukov

62

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Королева Єлизавета

Не принц Чарльз і не прем'єр: названі дві людини, яким дозволено будь-коли турбувати королеву Єлизавету

машина

Власники євроблях розпочали «полювання» на учасників АТО: стала відома причина

Руслан Мостовий

Відомий український футболіст та тренер загинув у страшній ДТП: відео з місця аварії

Собака та щеня

Мама-собака змусила цуценя пристойно поводитися, щоб отримати ласощі — відео насмішило мережу

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.