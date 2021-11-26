«Копія» Анастасії Заворотнюк: син «прекрасної няні» живе у цивільному шлюбі з дуже схожою на маму жінкою, — ЗМІ

Якщо донька тяжко хворої Анастасії Заворотнюк Анна активна у соцмережах, то син артистки Майкл Стрюков не дуже часто розповідає про те, що відбувається у його житті та житті його родини.

Відомо, що хлопець талановитий. Він займається музичною кар'єрою. Днями Майкл порушив мовчання та оголосив про важливу подію у житті.

син Заворотнюк

Син Анастасії Заворотнюк презентував свій перший сингл. Майкл Стрюков зізнався, що йому допомагало кілька людей, у тому числі його цивільна дружина.

«Особливу подяку хочу висловити всім тим, хто підтримали цю неабияку авантюру, а саме: моїй дружині, поки що тільки цивільній (але це поки що), і одночасно художниці даної обкладинки, Гошану — людині, яка не дала мені у процесі запису збожеволіти, і Алесі, яка зіграла всі барабанні партії, які вивели пісню на абсолютно новий рівень», — написав Майкл у блозі.



ЗМІ вже з'ясували, що невістку зірки серіалу «Моя прекрасна няня» звуть Софія. Вона — художниця. Дівчина дуже схожа на Заворотнюк.

Про 21-річного Майкла відомо, що він дає платні уроки гри на гітарі й одночасно навчається на юридичному факультеті МДІМВ.

Кілька років хлопець провів у США, здобуваючи освіту в американському коледжі. Дізнавшись про хворобу мами, повернувся до Росії.

Нагадаємо, влітку цього року режисер Анатолій Демидов, посилаючись на інформацію від спільних з актрисою знайомих, які вхожі до будинку Заворотнюк, стверджував, що медикам вдалося повернути актрису, яка третій рік бореться з раком, у стадію ремісії.

А чоловік зірки постійно перебуває у роз'їздах, щоб заробити на її дороге лікування.

Фото Instagram.com/mike_strukov

62

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter