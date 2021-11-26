Встав у ресторані та подарував «коробочку»: Ірина Федишин розповіла про найдорожчий подарунок від чоловіка

Популярна співачка Ірина Федишин, яка у 19 років вийшла заміж за продюсера Віталія Човника, у програмі «Зірковий шлях» розповіла про найдорожчий подарунок від чоловіка.

За словами співачки, це було у день її народження. Віталій встав у ресторані, сказав тост та «подарував коробочку», в якій лежали ключі від машини.

Дорогий подарунок від чоловіка стояв на вулиці під рестораном, упакований бантиком й блимав.

Федишин також розповіла, що отримувала від чоловіка у подарунок квартиру у Болгарії. Але житло через карантин подружжя вирішило продати та витратити фінанси на інші справи.

Співачка з теплотою також згадала подарунки від своєї мами та свекрухи — каблучку та набір — кольє та золотий браслетик на руку. Два подарунки співачка часто одягає.

Нагадаємо, цього літа Ірина Федишин та Віталій Човник відзначили п'ятнадцяту річницю весілля. Співачка знову одягла сукню нареченої та присвятила коханому зворушливу пісню.

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