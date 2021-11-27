Гарний «лук» у Нікітюк: телеведучу запідозрили у використанні фотошпалер для «знімків з Італії»

Телеведуча Леся Нікітюк, яка найближчими днями стане одним із суддів на «Танцях із зірками», завершує свій відпочинок в Італії, розповідаючи про це в Instagram.

Так, кілька годин тому телеведуча опублікувала «фінальне» фото з Флоренції, на якому стоїть на тлі знаменитого мосту у шовковому вбранні «золотого» кольору.

«Найкращі вихідні на світі», — написала Леся Іванівна.

На інших знімках у каруселі Нікітюк показала, чим ще займалася в італійському «відрядженні»: їла в «мішленівських» ресторанах, пробувала вино на сільських виноробнях, ходила на полювання і обіймала італійських песиків, доки Рафік сумував у Києві.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі: «Леся, яка ти красива», «Багиня», «Вау, вау, вау, найкраща», «У тебе таке щасливе обличчя скрізь, котик, рада, що ти кайфанула!», «Біля такої шикарної, як мінімум, має бути принц на білому коні», «Леся не перестає дивувати».

У той же час знайшлися серед шанувальників і ті, хто не повірив у реальність знімку: вони вважали, що телеведуча стоїть на тлі фотошпалер (адже такої краси просто бути не може в принципі), і вся її поїздка — до Італії — просто фікція.

На щастя, такі фоловери опинилися в меншості, і решта шанувальників змогли їх присоромити — мовляв, дивіться попередні пости, і переконайтеся, що Леся та її поїздка до Італії — справжні.

Крім того, їм порадили відвідати завершальний випуск танцювального шоу, на якому Леся стане одним із членів журі, і в неї можна буде дізнатися про поїздку «з перших рук». Як відомо, свого часу Леді Ле також змогла дійти до суперфіналу разом із партнером Максимом Єжовим.

Нагадаємо, у минулому випуску шоу стало відомо, що у фінал пройшли одразу три пари. За перемогу у шоу змагатимуться актор Артур Логай та Ганна Кареліна, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан та Дмитро Дікусар та актор Костянтин Войтенко з Роксоляною Маланчук.

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