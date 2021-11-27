Сльози Злати та повернення учасника: всі подробиці 11 випуску «Холостячки»

Вийшов одинадцятий випуск романтичного реаліті «Холостячка». Напруга зростає з кожною секундою — цього тижня вирок учасникам виносила вся родина Злати Огневич! Холостячка зізналася, що двічі у житті знайомила батьків зі своїми хлопцями.

- Я завжди прислухаюся до їхніх порад, — сказала Злата.

- Хочу показати, який я є, — сказав Макс і подався за подарунками для мами та сестри Злати.

Перед зустріччю з батьками Макс запросив Злату до ювелірної майстерні, щоб зробити разом із Холостячкою кольє.

- Ми наче алхіміки, — захоплювався Макс. — Було дуже цікаво. Весь світ просто зупинився.

Макс зізнався, що хвилюється перед зустріччю з батьками.

- У мене дружна, приємна сім'я, — заспокоювала Злата. — Хіба що сестра може поставити каверзні запитання.

Окраса була готова і Злата прийшла від неї у захват.

- Це те, що я мріяла! — сказала дівчина.

Пара вирушила до будинку знайомитись з батьками Злати.

- Буквально з перших хвилин сім'я Злати прийняла мене тепло, — задоволений був хлопець.

Макс розповідав про свій бізнес у Китаї.

- Мені здалося, у Макса — сталеві яйця, — вирішила сестра Злати Юля.

Мама вирішила, що Макс — надійний хлопець.

- А де ж ви будете жити? — запитав Леонід — батько Злати.

- Я планую у Києві, — сказав Макс. — Я купив квартиру і збираюся збудувати будинок.

Батько Злати запросив Макса на відверту розмову під час того, як вони смажили шашлик.

- Я закохався у Злату, — зізнавався Макс батькові. — Це сталося на проєкті. А тепер її люблю.

Батьку Злати він сподобався. Макс розповів про свої минулі стосунки і про те, що його колишня дівчина тепер його діловий партнер.

- Але в мене з нею немає жодних стосунків, — зізнавався Макс.

Батько Злати сказав, що побудувати стосунки доньці завадила музична кар'єра.

Потім на розмову Макса запросила Галина — мама Холостячки.

- Я закохався у вашу дочку, — казав хлопець. — Готовий йти через труднощі, щоб бути поруч із нею.

- Вона у нас впевнена у тому, що робить, — розповіла Максові мама Злати. — Дочка готова до створення сім'ї.

Сестра Злати останньою розмовляла з Максом.

- Сприймай Злату такою, якою вона є, — сказала Юля. — Якщо Злата вибере іншого, ти боротимешся?

- Ні, — відповів Макс і це трохи зачепило Юлю.

- Мені сподобалося, — сказав Макс після зустрічі з батьками Злати. — У тебе дуже доброзичливі рідні.

Пара обговорила весілля та Злата зізналася, що мріє про скромне весілля лише для двох.

- Мені іноді здається, що ти хочеш у мені розчинитись, — сказала Злата. — Ти часто погоджуєшся з моїми думками. Не люблю, коли «солодко».

- Але я не вважаю тебе ідеальною, — заперечив Макс.

Наступним на зустріч з батьками Холостячки вирушив Дмитро. Але перед цим хлопець запросив Злату спробувати разом банджі-джампінг.

- Мені стало страшно, — зізналася Холостячка і, одягнувши амуніцію, навіть заплакала.

- Я не наполягатиму, — сказав Діма, але Злата вирішила ризикнути.

- Ні! — вигукнула Злата, побачивши висоту. — Я не зможу цього зробити. Ця ідея класна, але не для мене.

Потім пара вирушила у гості до батьків Злати. Дімі було складно одразу вступити в контакт. Холостячка розповіла, що таки не наважилася на екстремальний стрибок. Діма зізнався, що він народився в Олександрії. Саме там народився і батько Злати.

Мама Злати запросила Діму на розмову. Хлопець зізнався, що був одружений.

- Тепер мені вже хочеться сім'ю, — зізнався Діма. — Моя робота не прив'язана до робочого графіка. Можу зірватися до Злати будь-коли.

Мама Злати сказала, що дочка дуже відповідальна, серйозна та цілеспрямована. Вона залишилася задоволена розмовою з Дімою.

- На нього дочка зможе покластися, — зізналася Галина.

У розмові з батьком Злати, Діма зізнався, що він ревнивий. Своєю чергою батько Холостячки сказав, що він був незадоволений участю доньки у романтичному реаліті.

- Хоча, може, в її житті з'явиться потрібна людина, — сказав Леонід.

Сестра Юля питала Діму про його матеріальне становище.

- Я не відчула «купідонів» між ними, — зізналася Юля після зустрічі.

- Я тобою пишаюся, — сказала Злата Дімі після зустрічі з батьками. — Ти класно спілкувався з моєю родиною.

На побачення зі Златою вирушив і Андрій. Спочатку хлопець вирішив разом з Холостячкою піти до тату-салону, щоб звести минуле татуювання.

- Це символічний крок, — зізнався Андрій.

Злата запросила Андрія на картинг, де на них чекали Юля та її хлопець Женя.

- Це буде для нього перевірка, — сказала Юля.

- Був заряд енергії! — був у захваті Андрій, із задоволенням катаючись на карті.

Андрій пішов на розмову з Юлею та Женею. Хлопець розповів, що має дитину.

- Хочу, щоб мої наступні стосунки були на все життя, — зізнався Андрій.

- Але Злата хоче заміж найближчим часом, — зазначила Юля. — Вона хоче бути мамою.

Андрій сказав, що йому здається, Злата прийшла на проєкт заради піару. А ось йому вже підвищувати свій рейтинг ні до чого.

Потім усі вирушили на зустріч із батьками.

- Де ви будете мешкати? — запитав батько Злати Андрія.

- Спочатку найматимемо житло, а потім збудуємо будинок, — відповів хлопець.

Але Леонід сумнівався, що Андрій зможе утримувати сім'ю та свою дочку від першого шлюбу.

- Мені подобається, що Злата розвивається, — сказав мамі Злати Андрій. — Важко знайти дівчину, яка хоче бути самостійною. Але я не хочу сказати зараз, що хочу від неї дітей. Це дуже гучна заява!

- Знайомство пройшло дуже емоційно, — зізнався хлопець. — Їх підкупила моя щирість.

- Хочу зізнатися у почуттях тому чоловікові, який мені довіряє, — сказала Злата, вирушаючи на розмову з Андрієм.

- Ти тут для піару — це я розумію, — впевнено казав Андрій. — Не хочу нічого згладжувати, це моя позиція.

- Я прийшла не для піару, — обурилася Злата. — Це можливість влаштувати своє особисте життя. Створити сім'ю.

Обговорюючи народження дитини Злата, сказала, що вона зможе зробити перерву лише на місяць.

- Я готовий це прийняти, — відповів Андрій. — Головне, щоб стосунки були добрими.

Перед церемонією троянд Злата вислухала думку своєї сім'ї.

- Сумніваюсь я у всіх трьох, — несподівано сказав Леонід.

- Мені здається, Діма — нарцис, — вирішила Юля — Він був не щирим. Мені дуже сподобався Максим.

- Максим — мій типаж чоловіка, — визнала і Галина.

- Це найскладніша Церемонія, — зізналася Холостячка. — З усіма чоловіками я вже маю свою історію.

Коли хлопці стояли на Церемонії троянд, несподівано з'явився колишній учасник Роман Свечкоренко. Відомо, що Злата, дізнавшись про те, що його не розлучили, сказала, що хлопець може повернутися, коли буде вільний.

- Ого, — здивувалася Злата Роме. — Це було дуже несподівано. Але я за Ромою дуже сумувала.

- Мені завжди здавалося, що Рома — головний конкурент, — визнав Андрій.

- Я відчуваю, що втрачаю голову, коли ти поряд, — зізналася Злата, віддаючи троянду Дмитру. Саме він став першим фіналістом сезону.

- Ти кричиш про кохання у кожному нашому побаченні, але я не зможу дати тобі те, що зробить нас щасливими, — несподівано сказала Злата, звертаючись до Макса. — Я відпускаю тебе. Дякую за те, що ти відкрив у мені.

- Боляче, — сказав хлопець, покинув проєкт. — Але серцю наказати не можна. Це була гарна історія, про яку я пам'ятатиму все життя. Я не проміняв би її ні на що.

- Мені приємно, що ти чесний, — сказала Злата, даючи Андрієві троянду.

- Я хочу сходити з тобою на побачення, — несподівано заявила Злата, звертаючись до Роми. — У нас є додаткова троянда?

Роману таки винесли троянду, і він також потрапив у фінал.

- Думаю, хлопцям не варто розслаблятися, — був упевнений Роман.

Як повідомляли «ФАКТИ», телеканал СТБ вже розпочав зйомки нового сезону реаліті «Холостяк». Подробицями про нового героя «Холостяка» та фіналу «Холостячки» поділився телеведучий Григорій Решетник.

127

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter