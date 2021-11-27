«Ноги до вух» міцно стоять на землі: наречена Мурата показала, що в ній краще, ніж у Ані Лорак

Київська візажистка Лілія, яку багато користувачів мережі називають «нареченою» Мурата Налчаджіоглу, не втрачає нагоди показати в Instagram свої принади, якими її нагородила природа. До речі, Лілію постійно порівнюють з Ані Лорак.

Напередодні дівчина опублікувала нове фото, де стоїть на сходах відомого ресторану.

При цьому Лілія одягнена дуже сміливо — у суперкороткій мінісукні чорного кольору та стильних модних чобітках. Таке вбрання показує у всій красі її довгі стрункі ніжки «від вух», але, звичайно, є дуже небезпечним — адже при найменшому незручному русі оголиться все, що знаходиться під сукнею.

Але, схоже, Лілію це не лякає — її головною метою є показати свою красу. Можливо, таким чином дівчина «відповідає» на численні знімки колишньої дружини Мурата Ані Лорак, яка також не промине покрасуватися своєю фігурою.

Шанувальники засипали дівчину компліментами, відзначаючи її красу.

«Ух яка», «Красуня», «Яка красива», «Ти така класна і приємна!» — пишуть фоловери.

Особливо ж наголошується на тому факті, що у дівчини «голова на місці і красиві ноги міцно стоять на землі», — ймовірно, натякаючи, що однією тільки красою такого «вартого заздрості нареченого», як Мурат ще потрібно вміти завоювати.

Втім, поки що офіційної заяви від пари не надійшло, і Ліля продовжує залишатися «нареченою».

Нагадаємо, після розлучення Ані Лорак з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу, їхня донька Софія живе з мамою в Росії. При цьому дівчинка спілкується з батьком. Нещодавно вона прилітала погостювати до Києва, де познайомилася з батьком нареченої. Потім усі троє відпочивали у Буковелі.

Фото Instagram/__l_i_l_i_a___

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