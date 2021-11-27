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Шоу-бізнес

Потап заявив, що «Тіна Кароль — його колишня», здивувавши Дана Балана

13:46 27 листопада 2021
Дан і Тіна

Попри те, що «роман» між Тіною Кароль та Даном Баланом виявився лише вигадкою організаторів «Голосу країни», багатьом шанувальникам співаків явно бракує приємних переживань, які вони відчували, спостерігаючи за розвитком стосунків парочки.

Тому у мережі періодично з'являються кадри з Даном та Тіною під час конкурсу.

Ще одне відео, яке раніше не публікувалося, з'явилося днями на одному з фан-сайтів співаків.

У ролику показано, як під час конкурсу Тіна покинула зал, а Дан Балан звернувся до Потапа за порадою.

«У тебе ж такий досвід з Тіною, скажи мені секрет», — каже молдавський музикант, звертаючись до репера. На це Олексій зненацька видав: «Вона моя колишня».

Заява здивувала як самого Дана, так і глядачів у студії, які почали сміятися та плескати у долоні.

У цей час у студії з'явилася і сама Кароль, яка після дружнього поцілунку з Потапом почала люб'язно розмовляти з Баланом.

Ролик викликав ностальгію у читачів сторінки, які зазначили, що пара гарна й шкода, що союз несправжній.

Нагадаємо, зараз Тіна Кароль перебуває у Грузії. Вона стала спеціальною гостею на грузинському шоу «Танці з зірками».

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