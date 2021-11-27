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«Як він буде, коли ми підемо з життя»: Харчишин розповів про невиліковну хворобу сина

18:36 27 листопада 2021
харчишин

Лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин зізнався, що його син невиліковно хворий. 14-річний Євген — середній із трьох синів музиканта. Про трагедію в сім'ї Харчишин розповів в інтерв'ю ЖВЛ.

«Це хвороба не та, що забирає життя. Просто вона робить іншою людиною. Він уже не той», — заявив музикант.

Валерій зізнався, що мучиться важкими думками, оскільки й сам не може похвалитися міцним здоров'ям після того, як пережив ДТП, підозру на онкологію, операційне втручання.

«Я думаю не про те, як він буде існувати, коли ми живі. Я думаю про те, коли нас не буде… Я думаю, як він буде, коли ми підемо з життя», — розповів Харчишин.

Музикант ще не втратив остаточно надію на одужання сина.

«Є випадки. Мені розповідав лікар, він лікував такі випадки. Щоправда, у дорослих людей. Я не опускаю руки, насправді», — каже Харчишин.

Нагадаємо, у 2016 році Валерій та його дружина пережили горе: у вагітної Юлії стався викидень. Подружжя чекало на хлопчика.

Фото valeriy. kharchyshyn_dr/Instagram

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