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Шоу-бізнес

Продюсери «ВІА Гри» запитали про зйомки в порно: Брежнєва здивувала подробицями зустрічі з Меладзе

0:18 28 листопада 2021
Брежнєва

На кастингу до групи «ВІА Гра» співачці Вірі Брежнєвій ставили питання про те, чи знімалася вона у порнофільмах. Про це Брежнєва розповіла в ефірі програми «Вечірній Ургант».

«Я співала, а потім ще раз співала, а потім ще раз. А потім відповідала на каверзні запитання продюсерів. Ну, спочатку про некаверзні: заміжня я чи ні, скільки дітей, з якої сім'ї, де народилася, де навчалася. „Чи знімалася у порнофільмах?“ — ось це було каверзне питання. У „ВІА Грі“ це не схвалювали», — згадувала Брежнєва.

За словами співачки, після кастингу продюсери закрилися в кабінеті, щоб порадитися. При цьому Костянтин Меладзе був за те, щоби прийняти в групу яскраву білявку. За два тижні Вірі сказали остаточне «так».

Нагадаємо, Віра Брежнєва пройшла кастинг у «ВІА Гру» 19 років тому. До річниці співачка випустила рімейк пісні «Не треба» та повторила вбрання, зачіску та макіяж 19-річної давності. Крім того, Брежнєва опублікувала архівні фото тих часів, коли починала співати у гурті «ВІА Гра».

Фото ververa/Instagram

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