«Ще один секрет»: зірка «Танців зі зірками» Логай «зганьбився» перед продюсером Коляденком

Актор Артур Логай, один із претендентів на перемогу у шоу «Танці з зірками», показав, як розпочинався його шлях до танців. Вже на кастингу проекту Логай входив до числа улюбленців режисерів і хореографів. Про це у Instagram розповіла продюсер креативний продюсер шоу Олена Коляденко. Не вплинув на симпатії і випадок, коли Артур впав під час кастингу.

«Ще один секрет, тільки тссссс… У нас був внутрішній закритий чат, де після кастингу зірок режисери та хореографи виставляли свої бали учасникам. Так ось за сумою балів Артур Логай був серед трійки лідерів хлопчиків та трійки фіналістів. Ми повірили в нього одразу, ще влітку», — поділилася Коляденко.

А Логай показав у Сторіз кадр, де він розтягнувся на паркеті і, як йому здалося, поставив жирну крапку в кастингу.

Фото politeka.net

А партнерка Логая Анна Кареліна показала, яких навантажень зазнавали стіни в залі під час репетицій пари.

Нагадаємо, до суперфіналу шоу «Танці зі зірками» вийшли три пари. Букмекери оцінили шанси учасників на перемогу.

289

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter