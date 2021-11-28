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На спадок акторки Ніни Русланової знайшовся несподіваний претендент

13:31 28 листопада 2021
ніна русланова

Після смерті актриси Ніни Русланової між її близькими можуть розпочатися суперечки через спадок. За інформацією teleprogramma.pro, окрім дочки Олесі та онука Костянтина, на елітну квартиру Русланової у Москві може претендувати звукооператор Рафкат Габітов.

Актриса та звукооператор познайомилися ще на початку 80-х, а з середини 1990-х років жили так званим гостьовим шлюбом, коли Габітов приїжджав до Москви чи Русланова їздила до Санкт-Петербурга. В інтерв'ю актриса називала Габітова своїм чоловіком. Якщо в суді вдасться довести, що сімейний союз справді мав місце, то кінооператор зможе претендувати на московську нерухомість.

Русланова залишила у спадок квартиру у центрі Москви на Арбаті. Вартість житла оцінюють у 300 тис. доларів (25 млн. рублів).

Актриса померла 21 листопада, а 24 листопада була похована у Москві. Русланова зовсім трохи не дожила до свого 76-річчя. Через коронавірусну інфекцію, загострилися хронічні хвороби, почалися проблеми з легенями та серцем. Лікарі не змогли допомогти пацієнтці.

Елена Мечталкина/Facebook

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