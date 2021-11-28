На спадок акторки Ніни Русланової знайшовся несподіваний претендент

Після смерті актриси Ніни Русланової між її близькими можуть розпочатися суперечки через спадок. За інформацією teleprogramma.pro, окрім дочки Олесі та онука Костянтина, на елітну квартиру Русланової у Москві може претендувати звукооператор Рафкат Габітов.

Актриса та звукооператор познайомилися ще на початку 80-х, а з середини 1990-х років жили так званим гостьовим шлюбом, коли Габітов приїжджав до Москви чи Русланова їздила до Санкт-Петербурга. В інтерв'ю актриса називала Габітова своїм чоловіком. Якщо в суді вдасться довести, що сімейний союз справді мав місце, то кінооператор зможе претендувати на московську нерухомість.

Русланова залишила у спадок квартиру у центрі Москви на Арбаті. Вартість житла оцінюють у 300 тис. доларів (25 млн. рублів).

Актриса померла 21 листопада, а 24 листопада була похована у Москві. Русланова зовсім трохи не дожила до свого 76-річчя. Через коронавірусну інфекцію, загострилися хронічні хвороби, почалися проблеми з легенями та серцем. Лікарі не змогли допомогти пацієнтці.

Елена Мечталкина/Facebook

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