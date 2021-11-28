«Мама плаче моя»: Білан потрапив у серйозний скандал у Казахстані

Російський співак Діма Білан, який нещодавно вийшов у світ із партнеркою по скандальному кліпу, пояснив у Instagram свій нетверезий виступ у Казахстані переживаннями через стан здоров'я свого колеги Олександра Градського, який наразі ушпиталений.

«Я дізнався… Я переживав сьогодні, плакав навіть… Градський. Інсульт. Знаєте, як це сумно?.. Не дай Боже, щоб він не одужав. Будь ласка, нехай буде здоровим», — сказав співак.

27 листопада Білан у своєму Instagram виклав кілька сторіз, у яких розповів, як йому важко. За його словами, ситуація з Градським діє на нього гнітюче. Нібито це спричинило вживання ним алкоголю перед виступом.

«Ви знаєте, так буває. Іноді людина напивається. Не повірю, що з вами такого не було. Я не спав вже три доби, бо в мене зйомки, зйомки, зйомки, пісні, музика. Я постійно в стані висічення іскор, у мене іншого не буває. Я дуже втомився, мене ковбасить сильно, і я не знаю, як це пояснити», — почав він, а потім раптово згадав про матір.

«Мама плаче моя. Мама Ніна. Дивиться мій сторіз. Мені соромно. Але мені не соромно за те, що я чесний, я завжди чесний перед вами», — заявив він.

Раніше того дня в Мережі з'явилися кадри з виступу на весіллі в Казахстані, на яких співак поводиться неадекватно, не може встояти на ногах і важко розмовляє з публікою.

Telegram-канал Mash «зібрав усі іпостасі нічного Білана».

Як писали «ФАКТИ», кілька років тому Діма Білан розчарував шанувальників. Тоді співак відмовився виступити у великому концерті зірок «Євробачення» в Амстердамі, в якому візьмуть участь найяскравіші артисти.

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