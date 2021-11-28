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Шоу-бізнес

Харлан, Войтенко чи Логай: букмекери назвали переможця суперфіналу «Танців з зірками»

16:46 28 листопада 2021
Танці з зірками

Проект «Танці з зірками» 28 листопада покаже суперфінал грандіозного шоу, де за кубок переможця боротимуться три пари: Артур Логай з Анною Кареліною, Ольга Харлан з Дмитром Дікусаром, а також Костянтин Войтенко з Роксоляною Маланчук. Саме Харлан, згідно з прогнозом одного з букмекерських сайтів, має найбільше шансів на перемогу.

Наразі рейтинг зірок виглядає так: спортменка Ольга Харлан — 2.20; актор Костянтин Войтенко — 3.00; актор Артур Логай — 3.00.

Як писали «ФАКТИ», раніше актор та учасник проекту «Танці зі зірками» Артур Логай зізнався, що має позашлюбного сина Германа. Хлопчик народився від стосунків Логая з Оксаною, керівницею одного з ТВ-проектів. Познайомилися Артур та Оксана, коли актор прийшов спробувати свої сили у шоу талантів.

Нагадаємо також, що у десятому ефірі «Танців зі зірками» учасникам доведеться попрацювати вдвічі більше, вони продемонструють на паркеті одразу два танці. Один із них — сімейний номер, артистів підтримають найдорожчі люди. Другий танець — із класичної бальної програми.

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