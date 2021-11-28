Галкін показав, як діти привітали Пугачову та Орбакайте з Днем матері: мережа у захваті

Відомий російський гуморист Максим Галкін, якому віднедавна заборонено в'їзд в Україну, показав, як співачку Аллу Пугачову та її доньку Христину Орбакайте привітали з Днем матері. Відповідну посаду та відео артист опублікував у Instagram.

«Сьогодні з ранку Клавочка привітала Христину, а Ліза з Гаррі Аллу з Днем Матері», — написав він.

На відео видно, як діти розповідають вірші та побажання своїм матерям.

Шанувальники активно коментують та захоплюються відео.

Зазначимо, що День матері відзначають у Росії в останню неділю листопада. В Україні, як у Європі та США, це свято відзначають у другу неділю травня.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Максим Галкін також показав, як його самого привітали з Днем батька. Відео привітання він також опублікував у Instagram.

Нагадаємо також, що цього року двійнята Алли Пугачової та Максима Галкіна — Ліза та Гаррі — стали другокласниками московської гімназії, де вартість навчання становить 160 тисяч рублів на місяць на кожну дитину.

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