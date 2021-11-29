Стали відомі імена тренерів нового сезону «Голосу країни»

На суперфіналі «Танців із зірками», переможцями яких стали Артур Логай та Анна Кареліна, назвали міна тренерів дванадцятого сезону вокального шоу «Голос країни».

Ними стали продюсер Потап, Надя Дорофєєва, лідер «Океану Ельзи» Святослав Вакарчук, який повернувся до шоу після п'ятирічної перерви, та Оля Полякова, для якої участь у «Голосі» є першим досвідом.

«Голос країни» це не просто шоу та конкурс. Це цілий всесвіт, у якому запалюються зірки. Це неймовірна емоція, виклик, суперництво, тріумф одних та поразка інших, відкрита боротьба талантів, де все по-чесному та по-справжньому. І мені завжди хотілося стати частиною цього. Це те, чого так не вистачало в моїй юності та моєму творчому шляху. Тож у певному сенсі я не просто тренер, а скоріше учасник. Тож усі сили, досвід, знання я кину на перемогу своєї команди", — розповіла Оля Полякова.

Новий сезон «Голосу країни» проходитиме під слоганом «Так звучить твоя країна». Творці шоу шукатимуть справжній голос нації, тих людей, які живуть поруч із нами та про талант яких має дізнатися вся країна. Крім того, у сезоні візьмуть участь самобутні гурти та дуети.



Ведучими шоу стануть Юрій Горбунов та Катерина Осадча.



Про дату прем'єри сезону стане відомо найближчим часом.

Нагадаємо, переможцем минулого сезону «Голосу країни» став Сергій Лазановський.

В інтерв'ю «ФАКТАМ» молодий співак розповів, чого найбільше боявся на шоу.

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