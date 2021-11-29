Елітна нерухомість та мільйони доларів: що ділитимуть спадкоємці Градського (фото)

72-річний співак і композитор Олександр Градський, який помер у Москві днями, залишив по собі чимало майна, включаючи елітну нерухомість.

Так, котеджному селищі Новоглаголєво у Підмосков'ї (вартість нерухомості там варіюється від 100 мільйонів рублів і вище) у нього був особняк з колонами та просторими балконами, який, до речі, був предметом заздрості колег. Як повідомляє СтарХіт, Микита Міхалков, якось побачивши палац артиста, сказав: «Я побоювався: почнись що, з вилами насамперед прийдуть до мене. Тепер бачу, що спочатку, Сашко, прийдуть до тебе!».

На території особняка знаходиться величезний басейн і кінотеатр, а із зовнішнього боку будівля оздоблена натуральними дорогими матеріалами.

Також відомо про велику квартиру співака на цілий поверх у центрі Москви (на Тверській вулиці). За даними ріелторів, квадратний метр житла тут обійдеться в 600 тисяч рублів. А вартість майна загалом оцінюють у понад 250 мільйонів.

Всього ж у Градського дев'ять земельних ділянок та два житлові будинки, кілька квартир та люксових машин. На неповнолітніх синів, народжених у союзі з акторкою Мариною Коташенко, артист записав квартирою площею близько 50 квадратних метрів. Також композитор має дорослих дітей від попереднього союзу — 40-річного Данила і 35-річну Марію. Кажуть, почавши хворіти, виконавець склав заповіт, щоб запобігти можливим скандалам між ріднею.

Останніми роками співак із дружиною жили в шикарній квартирі на вулиці Мосфільмівській, куди переїхав заради зйомок проекту «Голос». Тільки кухня у цій квартирі має метраж у 30 кв.м. Декілька років тому програма «Ідеальний ремонт» зробила у приміщенні дизайнерський ремонт, розділивши приміщення на три зони: відпочинку, обідню та робочу.

Нагадаємо, з підозрою на інсульт артиста госпіталізували 26 листопада і через тяжкий стан одразу ж відправили до реанімації. У свідомість Градський так і не прийшов і через добу помер.

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