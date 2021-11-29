Збулася мрія: Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян обзавелися власним житлом

Зіркова пара Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян здійснили свою мрію. Артисти нарешті обзавелися власним житлом — вони купили квартиру в Києві. До ремонту вони ще не приступили, обмірковують дизайн та оформлення житла. Цією новиною Арсен поділився у програмі «Зірковий шлях».

«Квартиру ми купили, ще не дійшли до неї руки, ремонту ще не робили. Щось у повітрі віє за настроями», — сказав Мірзоян.

Переїжджати до нового житла Арсен та Тоня поки не поспішають. Кажуть, їм комфортно живеться у великому будинку з Ніною Матвієнкою. Та й маленьку доньку Ніну є на кого лишити.

«І найголовніше, мені здається, що Ніна Митрофанівна спілкується із онукою. Ніна вдихає у неї нове життя. І їм так весело, садом гуляють, ходять», — поділився Арсен Мірзоян.

Ведучий програми Даніель Салем не втримався від пікантного питання про те, коли у Арсена та Тоні буває інтим, адже у будинку вони живуть не одні.

Ми займаємося, коли нікого немає вдома. А це, я тобі скажу, досить часто. Така у нас родина, що хтось на гастролях, хтось десь ще. Це перше. По-друге, тут три поверхи. Коротше, можна…", — зізнався Мірзоян.

Раніше Ніна Матвієнко здивувала заявою про розлучення із чоловіком після 50 років шлюбу.

В інтерв'ю «ФАКТАМ» Арсен Мірзоян розповів, що як їхня родина переживає карантин і що змінилося в їхньому житті та творчості.

Фото instagram.com/tonya_matvienko

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