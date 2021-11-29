Досі не зрозуміло, де саме поховають померлого у ніч проти 28 листопада відомого співака та композитора Олександра Градського.

За інформацією «СтарХіт», передбачалося, що Олександра Борисовича поховають на Кузьминському цвинтарі, поряд із батьками. Стверджувалося, що такою була воля покійного.

Проте, за деякими даними, близькі вирішили поховати музиканта на Ваганьківському цвинтарі.

Олександр Градський помер на 73-му році життя. Музикант, який переніс коронавірус, останнім часом погано себе почував — хвороба дала ускладнення на ноги і серце. На зйомки шоу він приїжджав у кареті швидкої допомоги на ношах, бо вже майже не міг рухатися. До лікарні він потрапив за два дні до смерті із підозрою на інсульт. Причиною смерті назвали інфаркт мозку.

Раніше стало відомо, яку спадщину отримають рідні померлого музиканта, якому належало дев'ять земельних ділянок та два житлові будинки, кілька квартир та люксових машин. Зокрема, пишуть, що його неповнолітні сини, народжені у союзі з актрисою Мариною Коташенко, отримали по квартирі площею близько 50 квадратних метрів. Олександр Градський має дорослих дітей від попереднього союзу — 40-річного Данила і 35-річну Марію. Кажуть, почавши хворіти, Адександр Борисович склав заповіт, щоб запобігти можливим скандалам між ріднею.

Фото зі сторінки Олександра Градського в соціальних мережах.

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