«Мамин малюк»: Джанабаєва «взяла на ручки» свого з Меладзе дорослого сина

Багатодітна мама Альбіна Джанабаєва у День матері опублікувала в Instagram фото зі своїм старшим сином Костянтином.

На зворушливому знімку Альбіна тримає на руках 17-річного Костянтина, який вже набагато більше за маму.

«Малюк мій… З Днем матері», — підписала кадр артистка.

У коментарях шанувальники зазначили, що 17-річний Костянтин дуже швидко став справжнім дорослим чоловіком, який вже зовсім не міститься у мами на колінах. Фанати вважають, що він дуже скидається на знаменитого батька.

«Який великий у вас малюк! А зачіска яка вражаюча», «Який Костянтин дорослий і дуже гарний», «Хлопець такий уже дорослий!», «Син і мала мама», «Вилита тато! Здоров'я та щастя хлопцю!», «Ніс точно тата, а волосся мамине», — пишуть передплатники у коментарях.

У родині Валерія Меладзе та Альбіни Джанабаєвої підростає ще 7-річний син Лука. У квітні 2021 року у пари народилася довгоочікувана донька Агата.

Сім'я з весни живе у великому новому будинку. Особняк з великою прибудинковою територією знаходиться у котеджному селищі Millennium Park під Москвою, яке ще називають підмосковною Венецією. Обійшовся будинок сім'ї у 600 млн рублів.

Нагадаємо, нещодавно Альбіна Джанабаєва хвалилася «тихим полюванням», на яке вийшла разом з Валерієм Меладзе.

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