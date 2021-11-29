З Софії Ротару треба брати приклад: російська дизайнерка поставила на місце «жартівників», розкривши вартість наряду співачки

Хейтери в РФ не можуть вибачити народній артистці Софії Ротару її небажання виступати в Москві після анексії Криму та російської агресії на Донбасі. Тому користуються будь-якою нагодою, щоб очорнити народну улюбленицю.

Так, після виступу Софії Михайлівни на корпоративі у Німеччині недоброзичливці «помітили», що в неї сильно тряслися руки. На щастя, згодом вигадки викрили.

Потім критиці зазнала «бабусина» сукня та вибір концертного вбрання загалом.

Проте дизайнерка Аніка Керімова зупинила жартівників — не кожна бабуся може дозволити собі так вбиратися, передає «Собеседник».

Керімова зазначила, що концертне вбрання Ротару зроблено з дуже модної на сьогодні жакардової тканини. Коштує воно у районі трьохсот тисяч карбованців.

Сукня пошита так, що витягає фігуру, підкреслюючи переваги та приховуючи недоліки зірки.

Дизайнерка також зазначила, що Софія Михайлівна дуже правильно робить, що не відкриває груди та руки, які видають вік.

«З неї потрібно брати приклад», — упевнена Керімова.

Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко теж має гарний смак. Дівчина завжди виглядає модно й у відповідність до місця та часу. Стильні луки Соні часто стають предметом наслідування її фанатів.

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