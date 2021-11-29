«Різко постаріла»: Кароль порівняли з джедаєм та розкритикували за макіяж

Популярна співачка Тіна Кароль відома своєю любов'ю до застосування нових технологій під час створення кліпів та просування власної творчості у мережі.

Тому її чергове рішення — використати засоби відео для посилення ефекту від реклами — не викликало спочатку великого подиву у шанувальників.

У кліпі, який Кароль опублікувала в сторіс свого Instgram, і який був пізніше розміщений на одному з фан-сайтів, Тіна постає в образі спокусливої красуні, яка показує помаду, а та потім перетворюється на «світловий меч» джедая з саги «Зоряні війни».

Таким чином співачка хотіла, мабуть, показати, що чудодійна помада має дивовижну силу чарівного меча.

«Це означає, що ера червоної помади закінчена й трансформувалася на щось нове», — висловила свою версію одна з читачок.

Все це цілком лягає у просування помади та інших товарів, якому співачка приділяє багато часу.

Але, на відміну від попередніх спроб Кароль викликати симпатію до свого товару, цього разу шанувальники чомусь сприйняли рекламу без ентузіазму та розкритикували її макіяж, а отже, і помаду теж.

Однією з причин, через яку шанувальники висловили невдоволення, міг стати скандал, до якого Тіна потрапила днями.

Так вона дала інтерв'ю БЕЛТА, пропагандистському ресурсу самопроголошеного президента Білорусі, диктатора Олександра Лукашенка.

І розповіла у ньому про намір виробляти та продавати червону помаду в Білорусі.

«Цілком весь тираж продано. Мені кажуть — треба ще один тираж, я кажу — зачекайте, зробимо паузу й знову почнемо», — сказала вона.

Також в інтерв'ю Тіна заявила, що «найсмачніше морозиво у Білорусі» і розповіла, що хоче робити концерти у Мінську.

«У мене є з чим приїхати — і нові пісні, концертна програма», — пообіцяла співачка.

Звичайно, багато українців розцінили її заяву як прагнення заробити за будь-яку ціну, навіть попри жорстокість режиму Лукашенка.

«Безпринципність і дешеве пристосування», — написала у Facebook автор проєкту «Рагу.лі» Тетяна Микитенко.

Тому, можливо, критика у мережі — лише початок, і якщо співачка не перегляне деякі свої політичні погляди, то кількість покупців косметики, що нею рекламується, може різко скоротитися.

Нагадаємо, Кароль цього року вже виступала на «Слов'янському базарі», попри те, що її українські колеги по цеху проігнорували цей концерт у Лукашенка.

Фото instagram.com/tina_karol

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