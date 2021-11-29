Олександр Градський одружився за місяць до смерті: Марина Коташенко зможе претендувати на спадщину

Легендарний поет та співак Олександр Градський, який помер у ніч на неділю після інсульту, останні 17 років прожив у цивільному шлюбі з жінкою на 35 років молодшою за себе — українською моделлю та актрисою Мариною Коташенко.

Після смерті співака пішли чутки, що він залишив Марину без спадщини.

Але, як виявилося, на момент смерті Олександр Градський був одружений. Про це пише МК з посиланням на джерело, близьке до сім'ї покійного.

Одружився співак за місяць до смерті. Можливо, Градський, орієнтуючись на своє самопочуття, розумів, що Марина Коташенко може бути ні з чим. Їй навряд чи вдасться виграти можливу суперечку за спадок. Тепер Марина зможе претендувати на майно покійного чоловіка на законних підставах.

Про Марину відомо, що вона познайомилася з Градським на вулиці. Причому 20-річна дівчина гадки не мала, хто перед нею.

Після знайомства з композитором Коташенко вступила до ВДІКу, знялася у 12 фільмах, але особливої популярності не досягла. Народивши сина Олександра у 2014-му році, Марина поринула у материнство.

У 2018-му народився другий син Іван. За планом батька, обидва діти мали займатися музикою.

Нагадаємо, в Олександра Градського залишилося дев'ять земельних ділянок, два житлові будинки, кілька квартир та люксових машин. Вартість майна загалом оцінюють більш ніж у 250 мільйонів.

На спадок претендують дорослі діти співака від попереднього союзу — 40-річний Данило та 35-річна Марія, а також сини, народжені у союзі з Мариною Коташенко. І як виявилося, сама актриса.

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