«Оголена Маша»: оперна діва Марія Максакова повністю роздяглася для того, щоб показати струнке тіло

Російська оперна прима Марія Максакова, яка переїхала в Україну, продовжує будувати кар'єру в нашій країні. Про те, на які «жертви» вона змушена йти при цьому, жінка оповідання у своєму Instagram.

Виявляється, для того, щоб взяти участь у новому проекті, Маша повинна скинути вагу, тому перейшла лише на один прийом їжі на день.

Але результат вже можно помітит по її обличчю та фігурі. Форми співачки знову стали граціозними, і вона не втрималася від того, щоби не опублікувала фото в «нових габаритах».

«Всі запитують, як мені вдалося повернутись у форму. Щоправда, з роками така метаморфоза стає складнішою і, звісно, потрібно шукати нові рішення», — написала вона у своєму акаунті І виклала дуже провокаційний знімок: зовсім без одягу. Оперна діва прилягла на велику білу скриню і грайливо задерла ніжку. Але, як мама неповнолітніх дітей, прикрила найінтимніші місця Марія пухнастою шкіркою якогось білого звірка.

Втім, навіть цього вистачило для того, щоб привести фоловерів у захват.

«Маша, оголена Ви ще краще, ніж одягнена»; «Яка розтяжка!»; «Та Ви пустунка!»; «Прекрасні форми!»; «Маша, ну Ви така красуня! Ну, це якось не в'яжеться з вашим віком!»; «Ну, а що? Чому ні… Красуня!»; «Яка ж ви вогненна»; «Шикарна»; «Це супер!!!» — пишуть зраділі передплатники Максакової.

Втім, як і завжди у випадках, пов'язаних із незалежною позицією щодо України, в РФ знайшлося чимало хейтерів, яким відвертий кадр здався «вульгарним» та «безсоромним», але таких, на щастя, виявилася переважна меншість.

Нагадаємо, що у серпні Марія Максакова, влаштувала у своїй улюбленій Одесі дефіле у білому бікіні під музику із серіалу «Секс у великому місті».

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