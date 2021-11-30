У 96 років померла одна з перших красунь Голлівуду 1950-х років

У віці 96 років у Нью-Йорку померла американська актриса Арлін Дал — одна з перших красунь Голлівуду 1950-х років. Вона відома за фільмами «Відтінок червоного», «Фортуна — це жінка», «Подорож до центру Землі».

Арлін Дал народилася у штаті Міннесота у родині норвежців. Змалку захоплювалася театром, навчалася танців. Після школи працювала моделлю, а також брала участь у театральних виставах. Кінодебют Арлін відбувся у 1947 році у музичному фільмі «Моя дика ірландська троянда». Після чого її кар'єра пішла вгору.

Кадр із фільму 1959 року "Подорож до центру Землі"

Дал виходила заміж шість разів. Серед її чоловіків — актор Лекс Баркер, який прославився як один із виконавців ролі Тарзана у п'яти американських фільмах 1949—1953 років, а також аргентинський актор Фернандо Ламас. Син Фернандо та Арлін Лоренцо Ламас також став актором. Він відомий за ролями в серіалах «Фелкон Хрест», «Ренегат», «Зухвалі та красиві», фільмам «Лють», «Наутилус: Повелитель океану», «Два мільйони років потому». Саме він оголосив про смерть матері в соцмережі Facebook. Усього в Арлін залишилося троє дітей.

Востаннє на великому екрані вона з'явилася 1991 року у фільмі «Ніч бійця» разом з Лоренцо Ламасом.

Покинувши кіно, Дал працювала журналісткою, письменником, а також заснувала власну лінію спідньої білизни та косметики.

Її внесок в американську кіноіндустрію відзначено зіркою на Алеї слави Голлівуду.

Раніше, як писали «ФАКТИ», помер режисер фільмів «Тегеран 43» та «Біг» Володимир Наумов.

Фото Instagram/Brian Zak/NY Post

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