«Дівку торкнуло конкретно»: старшій дочці Олі Полякової порадили звернутися до психолога

Старша дочка співачки Олі Полякової, Маша, яка, як стверджує мама, «любить прибухнути і біле винишко», продовжує епатувати публіку.

Цього разу на своїй сторінці у Instagram 16-річна дівчина виклала фото з приятелями — вони гримасували на тлі розмальованої стіни. З відповідним коментарем.

Фоловери вибухнули коментарями, пригадуючи матюки і висловлювання Маші. Були й ті, хто порадив дівчині звернутися до психолога. Втім, знайшлися в неї і захисники.

Раніше дівчина виклала у мережу відео, на якому вона показує середній палець «40-річним жінкам, які обсипають її в коментарях».

Фото зі сторінки Маші Полякової у соціальних мережах.

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